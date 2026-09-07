Cesenatico, giornata speciale per la CRI con 26 ragazzi al mare

Una giornata al mare all’insegna della solidarietà, dell’inclusione e della condivisione. Il comitato della Croce Rossa Italiana di Cesenatico ha accolto gli amici del comitato CRI di Scandiano e 26 ragazzi per trascorrere insieme una giornata tra bagni, giri in gommone e uscite in moto d’acqua.
Una giornata tra mare e divertimento
Il programma ha permesso ai ragazzi di vivere il mare di Cesenatico, con attività pensate per regalare loro momenti di divertimento e nuove esperienze. Una giornata resa possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Cooperativa Bagnini, per il supporto fornito all’iniziativa, e al Bagno Conti, che ha ospitato il gruppo mettendo a disposizione attrezzature e spazi per consentire ai ragazzi di entrare in acqua.
In acqua anche i cani da salvataggio
Tra i momenti più apprezzati anche l’incontro con l’unità cinofila della S.I.C.S. – Scuola Italiana Cani Salvataggio, sezione Emilia-Romagna. I ragazzi hanno potuto conoscere da vicino i cani addestrati per intervenire e aiutare le persone in difficoltà in acqua, scoprendo il loro lavoro al fianco dei soccorritori.
La felicità negli occhi dei ragazzi
Al termine della giornata, il bilancio per i volontari della CRI Cesenatico è stato di stanchezza, ma soprattutto di emozioni.
La gioia autentica mostrata dai ragazzi ha trasformato una semplice giornata al mare in un’esperienza significativa per tutti i partecipanti. Un momento di solidarietà concreta che, come sottolineano dalla Croce Rossa, arricchisce tanto chi riceve quanto chi sceglie di dedicare tempo ed energie agli altri. Una giornata speciale, dunque, conclusa con il rientro a casa “stanchi ma pieni di tanta felicità”.