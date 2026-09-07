Cesenatico, giornata speciale per la CRI con 26 ragazzi al mare

Una giornata al mare all’insegna della solidarietà, dell’inclusione e della condivisione. Il comitato della Croce Rossa Italiana di Cesenatico ha accolto gli amici del comitato CRI di Scandiano e 26 ragazzi per trascorrere insieme una giornata tra bagni, giri in gommone e uscite in moto d’acqua.

Una giornata tra mare e divertimento

Il programma ha permesso ai ragazzi di vivere il mare di Cesenatico, con attività pensate per regalare loro momenti di divertimento e nuove esperienze. Una giornata resa possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Cooperativa Bagnini, per il supporto fornito all’iniziativa, e al Bagno Conti, che ha ospitato il gruppo mettendo a disposizione attrezzature e spazi per consentire ai ragazzi di entrare in acqua.

In acqua anche i cani da salvataggio

Tra i momenti più apprezzati anche l’incontro con l’unità cinofila della S.I.C.S. – Scuola Italiana Cani Salvataggio, sezione Emilia-Romagna. I ragazzi hanno potuto conoscere da vicino i cani addestrati per intervenire e aiutare le persone in difficoltà in acqua, scoprendo il loro lavoro al fianco dei soccorritori.