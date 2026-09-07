Sand Series Cesenatico, Cappelletti campione in casa con Baran

Sand Series Cesenatico, Cappelletti trionfa in casa con Baran: doppietta anche per Kudinova e Semenova

L’Arena Beach di Cesenatico ha incoronato i suoi campioni nella prima edizione del nuovo Sand Series italiano di beach tennis. A conquistare il titolo maschile è stato Michele Cappelletti, numero 10 del ranking mondiale, in coppia con il brasiliano Andre Baran, quinta forza del circuito. In finale la coppia ha superato con un netto 6-3 6-2 l’italiano Gabriele Gini e il brasiliano Felipe Cogo Loch.

Un titolo che vale doppio per Cappelletti

Per Cappelletti non si è trattato di una vittoria come le altre. Cresciuto proprio sulla sabbia di Cesenatico, dove ha impugnato la sua prima racchetta ancora bambino, l’atleta romagnolo ha raccontato a caldo l’emozione di alzare un trofeo davanti al pubblico di casa, tra amici d’infanzia e familiari presenti a bordo campo. Un traguardo che porta con sé, ha spiegato, anche il peso di una pressione diversa rispetto alle altre tappe del circuito, proprio perché giocata sotto gli occhi di chi lo conosce da sempre.

Il percorso della coppia Cappelletti-Baran

Il successo di Cesenatico rappresenta il terzo trofeo stagionale per la coppia italo-brasiliana e il secondo nella categoria Sand Series, la più prestigiosa del calendario, dopo l’affermazione di giugno in Algarve, in Portogallo. Nel suo commento post-partita Cappelletti ha voluto sottolineare anche il valore della sfida contro Gini e Cogo Loch, due giovani classe rispettivamente 2007 e 2003 che ha definito un esempio per il movimento del beach tennis, tanto per l’impegno in allenamento quanto per la correttezza mostrata in campo, elogiando al tempo stesso l’apporto del proprio compagno di squadra nelle fasi decisive del torneo, dai turni più combattuti fino al dominio mostrato in semifinale e finale.

Torneo femminile: Kudinova e Semenova non lasciano scampo

Nel tabellone femminile la vittoria è andata a Elizaveta Kudinova e Anastasiia Semenova, che hanno chiuso la finale con un perentorio 6-1 6-1 contro l’italiana Veronica Casadei e la spagnola Ariadna Costa Graell. Campionesse del mondo in carica e reduci dal successo di pochi giorni prima al BT400 di Cervia, le due giocatrici hanno così messo in bacheca anche il loro primo titolo Sand Series conquistato insieme, confermando un momento di forma decisamente positivo per la coppia.

Cesenatico, palcoscenico del nuovo circuito Sand Series

La manifestazione ha segnato il debutto della città romagnola nel nuovo formato Sand Series, la categoria di punta introdotta nel circuito italiano di beach tennis, che porta sull’Arena Beach un livello di competizione paragonabile alle tappe internazionali più importanti della disciplina. Per Cesenatico, già meta consolidata di eventi sportivi legati al mare, si tratta di un ulteriore tassello nella promozione del territorio attraverso il grande sport all’aperto.