Cesena, controlli dei Carabinieri: sette denunce e quattro giovani segnalati per droga

Cesena, controlli straordinari dei Carabinieri: sette denunce e quattro giovani segnalati per droga
Un fine settimana di controlli serrati quello messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Cesena, che con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni dipendenti hanno battuto le zone della città ritenute più sensibili e le arterie stradali a maggiore percorrenza. Nel mirino la sicurezza sulla strada, il contrasto allo spaccio e al degrado urbano. Il bilancio dell’operazione parla di sette persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì e di quattro giovani segnalati come assuntori di stupefacenti.
Quattro automobilisti ubriachi al volante
A finire nei guai sono stati anzitutto quattro automobilisti, fermati e sottoposti ad accertamenti che hanno rilevato tassi alcolemici compresi tra 1,00 e 2,07 g/l, ben oltre la soglia consentita dal Codice della Strada. Per tutti è scattato il ritiro della patente, in attesa della sospensione da parte della Prefettura: tre veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida, mentre il quarto è finito sotto sequestro amministrativo in vista della confisca. Tra i quattro, uno è stato sorpreso al volante nonostante la patente già revocata, ed è scattata per lui anche una sanzione da 5.000 euro.
Ricettazione, inosservanza e procurato allarme
Il servizio ha portato a galla anche altre situazioni. Un uomo è stato denunciato per ricettazione, dopo essere stato trovato in possesso di merce risultata provento di furto. Un giovane, sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Gambettola, è stato sorpreso alla guida della propria auto in una via del centro di Cesena, violando così la misura cautelare a suo carico. Un altro uomo, infine, è finito nei guai per procurato allarme: avrebbe manomesso il sistema di allarme e videosorveglianza dell’abitazione dell’ex convivente, facendo scattare una falsa richiesta di intervento al 112.
Due fogli di via e un minorenne sanzionato
Durante i controlli sono stati proposti due fogli di via obbligatorio nei confronti di altrettanti pregiudicati di origine campana, fermati a bordo di un’auto dopo una segnalazione per insolvenza fraudolenta: secondo la ricostruzione, avrebbero fatto rifornimento di carburante presso un distributore nella zona di Perugia allontanandosi senza pagare. I militari hanno anche sanzionato un minorenne trovato alla guida di un monopattino con un passeggero a bordo, contromano, senza casco, senza contrassegno identificativo e privo di copertura assicurativa: il mezzo è stato sequestrato.
Quattro giovani segnalati per droga
Chiude il bilancio del weekend la segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena di quattro giovani, individuati come assuntori di sostanze stupefacenti dopo controlli in aree verdi e luoghi di ritrovo. Nelle loro disponibilità sono stati trovati hashish e marijuana per un totale di circa 20 grammi, sequestrati in via amministrativa.