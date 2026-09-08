Cesena, controlli dei Carabinieri: sette denunce e quattro giovani segnalati per droga

Un fine settimana di controlli serrati quello messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Cesena , che con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni dipendenti hanno battuto le zone della città ritenute più sensibili e le arterie stradali a maggiore percorrenza. Nel mirino la sicurezza sulla strada, il contrasto allo spaccio e al degrado urbano. Il bilancio dell’operazione parla di sette persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì e di quattro giovani segnalati come assuntori di stupefacenti.

Quattro automobilisti ubriachi al volante

A finire nei guai sono stati anzitutto quattro automobilisti, fermati e sottoposti ad accertamenti che hanno rilevato tassi alcolemici compresi tra 1,00 e 2,07 g/l, ben oltre la soglia consentita dal Codice della Strada. Per tutti è scattato il ritiro della patente, in attesa della sospensione da parte della Prefettura: tre veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida, mentre il quarto è finito sotto sequestro amministrativo in vista della confisca. Tra i quattro, uno è stato sorpreso al volante nonostante la patente già revocata, ed è scattata per lui anche una sanzione da 5.000 euro.

Ricettazione, inosservanza e procurato allarme

Il servizio ha portato a galla anche altre situazioni. Un uomo è stato denunciato per ricettazione, dopo essere stato trovato in possesso di merce risultata provento di furto. Un giovane, sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Gambettola, è stato sorpreso alla guida della propria auto in una via del centro di Cesena, violando così la misura cautelare a suo carico. Un altro uomo, infine, è finito nei guai per procurato allarme: avrebbe manomesso il sistema di allarme e videosorveglianza dell’abitazione dell’ex convivente, facendo scattare una falsa richiesta di intervento al 112.