Cesenatico, riconoscimento a due carabinieri per aver salvato una donna

L’intervento del 27 giugno

Un intervento tempestivo e risoluto che ha permesso di salvare la vita a una donna. Per questo, due militari dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Cesenatico hanno ricevuto un importante riconoscimento.

Il Brigadiere Giacinto Fulvi e l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Alfano sono stati premiati per quanto fatto lo scorso 27 giugno, quando, intervenendo in una situazione di emergenza, hanno agito con prontezza e determinazione, riuscendo a salvare la donna.

Il riconoscimento

Il riconoscimento, espressione del compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Enrico Scandone, è stato consegnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, Colonnello Gianluigi Di Pilato, nel corso di una breve cerimonia.

Nel motivare il riconoscimento sono state sottolineate la “spiccata iniziativa e risolutezza” dimostrate dai due militari durante l’intervento.

Il valore umano dell’intervento

Il Colonnello Di Pilato ha ringraziato e si è complimentato con i due carabinieri, evidenziando non soltanto l’aspetto professionale del loro operato, ma anche il suo particolare valore umano.

Un intervento che, secondo il Comandante, rappresenta pienamente quei valori di solidarietà e generosità che da sempre caratterizzano l’attività dei militari dell’Arma dei Carabinieri.