San Marco Group rilancia Oikos: piano di sviluppo da Gatteo

Il progetto non riguarda solo commerciale e prodotto, ma anche la struttura produttiva. San Marco Group ha acquisito un ulteriore immobile a Gatteo, non compreso nel perimetro della prima operazione di febbraio 2026: un investimento da 1,3 milioni di euro su una superficie coperta di 3.810 mq, che porta la sede romagnola a un totale di 12.196 mq. Un’operazione pensata sul lungo periodo, che punta a consolidare Gatteo come polo industriale e logistico di riferimento per il colore.

In occasione dell’incontro con la forza vendita, Oikos ha presentato diverse novità di prodotto, sia nel comparto delle pitture da interni sia in quello dei rivestimenti a base di silicati per esterni. Le referenze sono state sviluppate negli ultimi mesi dai laboratori di R&D, guidati da un team interamente femminile, in collaborazione con l’area controllo qualità.

Nei prossimi mesi l’attenzione si concentrerà su India, Cina, Corea del Sud e più in generale sul Far East, mercati in forte crescita dove il Made in Italy e il design d’interni trovano terreno fertile. Resta centrale anche l’Est Europa, area in cui Oikos vanta una presenza storica sostenuta da una struttura tecnico-commerciale dedicata ai team locali. Sono inoltre in programma nuove aperture in America e Middle East, oltre al rafforzamento delle attività già avviate in Spagna, Francia e Portogallo.

Parallelamente è ripartito il rilancio delle attività internazionali, terreno su cui il marchio ha sempre costruito parte della propria identità. Il fatturato estero pesa oggi per il 27% del totale, con l’obiettivo di arrivare al 29% l’anno prossimo.

Il lavoro è partito dalla ricostruzione della struttura commerciale. Oggi Oikos conta 86 dipendenti e una rete vendita che si articola in 23 agenzie, sette delle quali entrate a far parte della squadra lo scorso aprile. A coordinare il tutto sul territorio sono cinque Area Manager.

A pochi mesi dall’acquisizione, San Marco Group dà il via a una nuova fase del progetto industriale dedicato a Oikos. Il piano, presentato oggi a Gatteo in occasione della riunione della forza vendita Italia, mette al centro organizzazione, rete commerciale, innovazione di prodotto, certificazioni, presenza internazionale e capacità produttiva. Una scelta che arriva in un momento tutt’altro che semplice per l’edilizia italiana, e che il gruppo rivendica come segno di una direzione precisa: continuare a investire nel Paese, trasformando le acquisizioni in progetti di crescita radicati nei territori.

Le parole di Pietro Geremia

A commentare la nuova fase è il Presidente e CEO di San Marco Group, Pietro Geremia:

«Le acquisizioni, per noi, non sono un punto di arrivo ma un punto di partenza. La leadership non si costruisce sommando aziende, ma creando le condizioni perché possano crescere, innovare e competere».

Geremia sottolinea l’obiettivo di accompagnare Oikos «verso una nuova fase di sviluppo, valorizzandone identità, competenze e patrimonio di prodotto e integrandoli nella solidità industriale e nella presenza internazionale del Gruppo», in una strategia che guarda alla crescita del marchio e a nuove opportunità per territorio, filiera e mercati.

Un marchio di riferimento per l’architettura e il progetto

Accanto alla presenza sul territorio nazionale, Oikos porta avanti un’attività costante di formazione e dialogo con il mondo della progettazione. Il marchio è coinvolto in collaborazioni che vanno dal fashion retail all’hotellerie, dagli spazi museali alle grandi architetture pubbliche, al fianco di committenze e studi di primo piano. Tra i riferimenti più significativi figurano Bulgari a Miami, il Museo Carmen Thyssen di Malaga e le collaborazioni con lo Studio Marco Piva di Milano e con lo Studio ABDR per gli interventi all’Auditorium di Firenze e alla Stazione Tiburtina di Roma.

Il Training Center di Settebagni

A Roma, nel quartiere di Settebagni, ha sede il Training Center: circa 400 mq dedicati ad artigiani, applicatori e professionisti del settore, dove si svolgono corsi, dimostrazioni applicative, incontri con progettisti e appuntamenti “Lunch & Learn”. Uno spazio che permette all’azienda di trasferire competenze e mantenere vivo il rapporto con l’intera filiera dell’edilizia e dell’architettura.

I riconoscimenti ADI Design Index

Il legame di Oikos con il mondo del progetto è testimoniato anche dalle selezioni ottenute nell’ADI Design Index: nel 2012 con le monografie “Il Senso della Materia” di Dario Curatolo, e nel 2016 con “LxO – Libeskind per Oikos”, la collezione cromatica sviluppata insieme all’architetto Daniel Libeskind. Due progetti che raccontano la capacità del marchio di andare oltre la dimensione del prodotto, facendo del colore e della materia strumenti di ricerca, cultura e dialogo con l’architettura.

Il rilancio di Oikos si inserisce così in una strategia più ampia, quella di un gruppo che punta a consolidare la propria leadership in Italia non solo attraverso le acquisizioni, ma soprattutto investendo nelle aziende, sviluppandone il potenziale e costruendo una rete di poli industriali specializzati, radicati nei territori e proiettati sulla competitività internazionale.