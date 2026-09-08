San Marco Group rilancia Oikos: piano di sviluppo da Gatteo

San Marco Group rilancia Oikos: al via il piano di sviluppo del marchio, tra nuovi mercati e investimenti a Gatteo
A pochi mesi dall’acquisizione, San Marco Group dà il via a una nuova fase del progetto industriale dedicato a Oikos. Il piano, presentato oggi a Gatteo in occasione della riunione della forza vendita Italia, mette al centro organizzazione, rete commerciale, innovazione di prodotto, certificazioni, presenza internazionale e capacità produttiva. Una scelta che arriva in un momento tutt’altro che semplice per l’edilizia italiana, e che il gruppo rivendica come segno di una direzione precisa: continuare a investire nel Paese, trasformando le acquisizioni in progetti di crescita radicati nei territori.
La rete commerciale si allarga
Il lavoro è partito dalla ricostruzione della struttura commerciale. Oggi Oikos conta 86 dipendenti e una rete vendita che si articola in 23 agenzie, sette delle quali entrate a far parte della squadra lo scorso aprile. A coordinare il tutto sul territorio sono cinque Area Manager.
Lo sguardo sui mercati esteri, dall’Asia al Middle East
Parallelamente è ripartito il rilancio delle attività internazionali, terreno su cui il marchio ha sempre costruito parte della propria identità. Il fatturato estero pesa oggi per il 27% del totale, con l’obiettivo di arrivare al 29% l’anno prossimo.
Nei prossimi mesi l’attenzione si concentrerà su India, Cina, Corea del Sud e più in generale sul Far East, mercati in forte crescita dove il Made in Italy e il design d’interni trovano terreno fertile. Resta centrale anche l’Est Europa, area in cui Oikos vanta una presenza storica sostenuta da una struttura tecnico-commerciale dedicata ai team locali. Sono inoltre in programma nuove aperture in America e Middle East, oltre al rafforzamento delle attività già avviate in Spagna, Francia e Portogallo.
Nuovi prodotti firmati da un team R&D al femminile
In occasione dell’incontro con la forza vendita, Oikos ha presentato diverse novità di prodotto, sia nel comparto delle pitture da interni sia in quello dei rivestimenti a base di silicati per esterni. Le referenze sono state sviluppate negli ultimi mesi dai laboratori di R&D, guidati da un team interamente femminile, in collaborazione con l’area controllo qualità.
Gatteo si conferma polo industriale del colore
Il progetto non riguarda solo commerciale e prodotto, ma anche la struttura produttiva. San Marco Group ha acquisito un ulteriore immobile a Gatteo, non compreso nel perimetro della prima operazione di febbraio 2026: un investimento da 1,3 milioni di euro su una superficie coperta di 3.810 mq, che porta la sede romagnola a un totale di 12.196 mq. Un’operazione pensata sul lungo periodo, che punta a consolidare Gatteo come polo industriale e logistico di riferimento per il colore.
Le parole di Pietro Geremia
A commentare la nuova fase è il Presidente e CEO di San Marco Group, Pietro Geremia:
«Le acquisizioni, per noi, non sono un punto di arrivo ma un punto di partenza. La leadership non si costruisce sommando aziende, ma creando le condizioni perché possano crescere, innovare e competere».
Geremia sottolinea l’obiettivo di accompagnare Oikos «verso una nuova fase di sviluppo, valorizzandone identità, competenze e patrimonio di prodotto e integrandoli nella solidità industriale e nella presenza internazionale del Gruppo», in una strategia che guarda alla crescita del marchio e a nuove opportunità per territorio, filiera e mercati.
Un marchio di riferimento per l’architettura e il progetto
Accanto alla presenza sul territorio nazionale, Oikos porta avanti un’attività costante di formazione e dialogo con il mondo della progettazione. Il marchio è coinvolto in collaborazioni che vanno dal fashion retail all’hotellerie, dagli spazi museali alle grandi architetture pubbliche, al fianco di committenze e studi di primo piano. Tra i riferimenti più significativi figurano Bulgari a Miami, il Museo Carmen Thyssen di Malaga e le collaborazioni con lo Studio Marco Piva di Milano e con lo Studio ABDR per gli interventi all’Auditorium di Firenze e alla Stazione Tiburtina di Roma.
Il Training Center di Settebagni
A Roma, nel quartiere di Settebagni, ha sede il Training Center: circa 400 mq dedicati ad artigiani, applicatori e professionisti del settore, dove si svolgono corsi, dimostrazioni applicative, incontri con progettisti e appuntamenti “Lunch & Learn”. Uno spazio che permette all’azienda di trasferire competenze e mantenere vivo il rapporto con l’intera filiera dell’edilizia e dell’architettura.
I riconoscimenti ADI Design Index
Il legame di Oikos con il mondo del progetto è testimoniato anche dalle selezioni ottenute nell’ADI Design Index: nel 2012 con le monografie “Il Senso della Materia” di Dario Curatolo, e nel 2016 con “LxO – Libeskind per Oikos”, la collezione cromatica sviluppata insieme all’architetto Daniel Libeskind. Due progetti che raccontano la capacità del marchio di andare oltre la dimensione del prodotto, facendo del colore e della materia strumenti di ricerca, cultura e dialogo con l’architettura.
Il rilancio di Oikos si inserisce così in una strategia più ampia, quella di un gruppo che punta a consolidare la propria leadership in Italia non solo attraverso le acquisizioni, ma soprattutto investendo nelle aziende, sviluppandone il potenziale e costruendo una rete di poli industriali specializzati, radicati nei territori e proiettati sulla competitività internazionale.