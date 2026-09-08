Scontro tra una moto e un camion: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Lo scontro

L’ 8 settembre 2026 alle ore 14.20 una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, proveniente dal distaccamento di Cesena, è intervenuta in via Sant’ Antonio nel comune di Gatteo per un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un camion. I soccorritori hanno estratto il motociclista rimasto incastrato sotto l’ autocarro e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’ area e dei veicoli coinvolti.