“Atlante della fauna e della flora marina del Mar Rosso” : la presentazione

L’appuntamento
Attilio Rinaldi presenterà la nuova edizione dal titolo “Atlante della fauna e della flora marina del Mar Rosso” , sabato 12 settembre alle 10.30 in Aula Magna Centro Ricerche Marine – Via Vespucci, 2 – Cesenatico.
Il volume
Ancora una volta, il biologo professor Attilio Rinaldi, pubblica per La Mandragora edizioni due tomi dedicati alla fauna e flora marina del Mar Rosso.
Oltre 640 le specie rappresentate nei due volumi, tra vertebrati e invertebrati marini e ad una ampia trattazione della vegetazione di questo mare racchiuso tra il Mediterraneo a nord e, a sud, oltre Gibuti, l’Oceano Indiano.
Un’opera, questa, che è stata realizzata dal biologo Attilio Rinaldi attraverso le sue oltre 900 immersioni fatte in circa dieci anni, e che aggiorna, ampliandola, la precedente edizione. Ogni immagine è corredata dai relativi status floro-faunistici.