Cesenatico, 19enne denunciato: aveva una cesoia di 25 centimetri

Controlli straordinari sul territorio

Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Cesenatico nei giorni scorsi, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori e aumentare la sicurezza sulle strade.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti hanno concentrato i servizi soprattutto nelle ore serali e notturne, nelle aree ritenute maggiormente sensibili e lungo le principali arterie stradali. Particolare attenzione è stata dedicata alla guida pericolosa, al consumo e all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Tre automobilisti nei guai per l’alcol

Tre le persone denunciate in relazione alla guida in stato di ebbrezza.

Un automobilista è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Sottoposto a un controllo preliminare con il pre-test in dotazione ai carabinieri, dopo essere risultato positivo si è rifiutato di effettuare l’accertamento. La patente è stata ritirata in vista della successiva sospensione da parte della Prefettura, mentre l’auto è stata affidata a una persona idonea alla guida.

Altri due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultati positivi agli accertamenti, con tassi alcolemici compresi tra 1,00 e 2,20 grammi per litro, quindi superiori ai limiti previsti dalla legge. Anche in questi casi le patenti sono state ritirate e i veicoli affidati a conducenti idonei.

Un 19enne trovato con una cesoia

Nel corso dei controlli nel centro cittadino, i carabinieri hanno inoltre denunciato un 19enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il giovane è stato trovato in possesso, senza un giustificato motivo, di una cesoia lunga 25 centimetri, che è stata sottoposta a sequestro penale.

Power bank rubato in un negozio

Un’altra denuncia è scattata per furto aggravato nei confronti di un uomo.

I carabinieri sono intervenuti in un negozio di elettronica dove l’uomo è stato sorpreso con un power bank del valore di circa 50 euro, che era stato rubato poco prima dall’interno dell’esercizio commerciale.

La refurtiva è stata recuperata e successivamente restituita al responsabile del negozio.

Giovane segnalato per hashish

Infine, un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, controllato in alcune aree verdi e luoghi di ritrovo, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro amministrativo.

I servizi dei carabinieri proseguiranno con particolare attenzione alle zone e alle fasce orarie considerate maggiormente esposte a fenomeni di illegalità e alle condotte pericolose alla guida.