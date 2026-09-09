Cozze in crisi, morie nei vivai di Cesenatico IL VIDEO

Il caldo record del mare e le mucillagini mettono in difficoltà gli allevamenti di mitili al largo di Cesenatico. Negli impianti si registrano diffuse morie e, in attesa di un abbassamento delle temperature, la lavorazione è stata temporaneamente sospesa.

Acqua oltre i 31 gradi e mucillagini

Il problema riguarda gli allevamenti di cozze dell’alto e medio Adriatico, dove la temperatura dell’acqua ha raggiunto e in alcuni casi superato i 31,5 gradi. Una condizione particolarmente critica per i mitili, aggravata dalla presenza delle mucillagini, che si depositano sulle calze utilizzate negli impianti e rendono ancora più difficile la sopravvivenza delle cozze.

A Cesenatico sono tre gli impianti di mitilicoltura presenti al largo. Anche qui gli effetti del caldo eccezionale si stanno facendo sentire, con una situazione che preoccupa gli operatori del settore.

Il bilancio delle ultime settimane è pesante: durante i controlli delle calze vengono trovati numerosi gusci vuoti, mentre gli esemplari rimasti possono apparire deboli e facilmente sfaldabili. Le temperature elevate, unite alla presenza della mucillagine, stanno dunque creando condizioni particolarmente sfavorevoli per gli allevamenti.