L’uso dei social e come impattano sui più giovani: il punto con la dott.ssa Maria Calderoni

A tal proposito abbiamo interpellato la d ott.ssa Maria Calderoni, psicologa, pedagosista e analista del comportamento per fare il punto della situazione.

Il punto

Nella sua esperienza, facendo una media, qual è l’età in cui viene consegnato il primo dispositivo?

“Intorno ai 2 anni”.

Secondo lei, esiste un’età davvero adeguata per il primo smartphone?

“L’età ideale a livello di sviluppo cerebrale credo sia quando le strutture abbiano raggiunto gran parte della maturazione (intorno ai 14 anni, ma andrebbe comunque regolato. Mentre l’’età in cui penso sia necessario per mantenere contatti sociali è a partire dalla prima classe della secondaria di primo grado”.

Quanto conta l’esempio degli adulti? Un genitore che passa molto tempo al telefono può davvero chiedere al figlio di utilizzarlo meno?

“Dipende: se lo usa per lavoro e poi nel tempo libero si dedica anche ad altre attività (sociali, hobbies, sport) allora può davvero chiedere di non utilizzare il telefono. Se il genitore passa gran parte del suo tempo a visionare real potrebbe non essere coerente con l’insegnamento che vuole dare. Se il genitore passa solo il tempo libero tra un’attività (lavorativa o domestica o altro) e l’altra, allora mostra comunque un modello che ‘può fare a meno del dispositivo’ e dedicarsi ad altri interessi”.

Perché i genitori o gli adulti di riferimento in generale consegnano ai più piccoli questi dispositivi?

“Credo sia la disponibilità che faccia la differenza: sono accessibili, disponibili e creano un intrattenimento utile. Tra l’altro i meccanismi sottostanti si basano su uno schema di rinforzo intermittente che ne rendono facile la dipendenza. Andrebbero istruite le persone prima dell’utilizzo sui rischi e sui meccanismi che possono generare e sulle modifiche morfologiche alle strutture cerebrali”.

Se e in che modo facebook, Instagram e in generale altre app hanno un’influenza negativa su apprendimento? Quali possono essere altre influenze negative?

“Aumentano la distraibilità”.

Quali campanelli d’allarme dovrebbero far capire a un genitore che il rapporto con lo smartphone sta diventando problematico?

“L’intensità, la durata in cui il bambino è ingaggiato e se i bambini riescono poi o a procrastinare l’utilizzo o ad interrompere in modo sereno. Se non ci riescono o hanno comportamenti distruttivi siamo già in davanti a un problema”.