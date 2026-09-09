Maltempo, scatta l’allerta arancione

Allerta arancione per i temporali

Nuova fase di maltempo in Emilia-Romagna, con particolare attenzione alla provincia di Forlì-Cesena. L’allerta è valida dalle 12 di mercoledì 9 settembre fino alla mezzanotte di venerdì 11 settembre 2026.

Per la provincia di Forlì-Cesena è stata emessa allerta arancione per temporali, mentre è gialla per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi d’acqua minori.

Temporali anche forti e raffiche di vento

Nel corso della seconda parte di mercoledì 9 settembre sono previsti temporali anche di forte intensità, che potranno interessare l’intero territorio regionale.

I fenomeni potranno essere accompagnati da raffiche di vento particolarmente intense, con velocità comprese indicativamente tra 89 e 102 km/h, soprattutto nelle aree di pianura centro-orientale e lungo la costa. I temporali sono previsti in attenuazione nel corso della serata.

Le precipitazioni potranno provocare, soprattutto nelle zone collinari e montane, ruscellamenti ed erosioni, rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori e frane sui versanti più fragili.

Per i principali corsi d’acqua regionali sono inoltre possibili superamenti della soglia 1 nei tratti montani e collinari, con la conseguente propagazione dell’onda di piena verso valle.

Giovedì 10 settembre ancora temporali

Il maltempo non dovrebbe esaurirsi con la giornata di mercoledì. Dalla mezzanotte di giovedì 10 settembre resta infatti confermata l’allerta arancione per temporali nella provincia di Forlì-Cesena.

Sono attesi nuovamente temporali, anche di forte intensità, con maggiore probabilità sulle aree appenniniche occidentali e sul settore centro-orientale.

Anche nella giornata di giovedì potranno verificarsi ruscellamenti, erosioni, rapidi innalzamenti dei livelli del reticolo idrografico minore e frane, in particolare nelle zone collinari e montane.

Attenzione anche ai principali corsi d’acqua: sono previsti possibili superamenti della soglia 1 soprattutto nei tratti montani e collinari.