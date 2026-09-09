Memorial Pantani 2026, nuove modifiche alla viabilità in via Bernini

Memorial Pantani 2026, scatta il divieto di sosta in via Bernini

A tre giorni dall’arrivo del Memorial Pantani, la Polizia Locale di Cesenatico aggiunge un tassello al piano viabilità già definito la scorsa settimana. L’ordinanza numero 317, integra il provvedimento 315/2026 e interviene su via Bernini, nel tratto davanti all’Hotel Savoia, per fare spazio ai mezzi tecnici di una delle squadre professionistiche attese in riviera.

Cosa cambia in via Bernini

Il divieto di sosta con rimozione riguarda entrambi i lati della carreggiata per trenta metri lineari all’altezza dell’albergo. La misura entra in vigore alle 7 di venerdì 11 settembre e resta valida fino alle 12 di sabato 12 settembre, giornata in cui la corsa taglierà il traguardo a Cesenatico.

A questo si aggiunge una clausola che potrebbe attivarsi solo in caso di necessità: se l’ingombro dei bus e dei furgoni al seguito dovesse ridurre troppo lo spazio di manovra, via Bernini diventerà a senso unico nel tratto compreso tra via Michelangelo e via Mantegna, con direzione di marcia Rimini-Ravenna. Anche in questo caso la finestra temporale è la stessa, con possibilità di revoca anticipata a esigenza cessata. Il posizionamento e lo smontaggio della segnaletica provvisoria di senso unico restano a carico degli interessati, mentre la cartellonistica verticale sarà installata da Cesenatico Servizi srl.

Perché l’ordinanza è arrivata solo ora

La ragione è tutta organizzativa. L’elenco degli hotel che ospitano le squadre, trasmesso dall’Ufficio Turismo-Sport del Comune, è stato aggiornato in corsa con l’inserimento dell’Hotel Savoia. Da lì il sopralluogo degli agenti per verificare gli spazi disponibili e le esigenze del team: i mezzi al seguito, alcuni di grandi dimensioni, devono allacciarsi alla rete elettrica e a quella idrica, e servono aree sgombre da auto in sosta per il lavaggio e la riparazione delle bici da gara.

Un dettaglio da leggere con attenzione

L’oggetto dell’ordinanza indica come arco temporale complessivo il periodo dal 10 al 12 settembre, riferito all’intero pacchetto di provvedimenti sui bus delle squadre. Le prescrizioni operative introdotte da questo atto, però, decorrono dalle 7 dell’11 settembre. Per chi parcheggia abitualmente in zona, il riferimento utile è quest’ultimo.