Ponte di via Fenili, scatta il divieto di transito: chiusura fino al 31 maggio 2027

Il ponte di via Fenili chiude al traffico veicolare

Da lunedì 14 settembre 2026 il ponte di via Fenili, a Cesenatico, sarà interdetto al transito dei veicoli. Lo dispone l’ordinanza n. 318, firmata dalla Polizia Locale e registrata il 9 settembre, che dà il via libera al cantiere per la demolizione e la successiva ricostruzione della struttura.

Il provvedimento nasce dalla comunicazione del dirigente del settore Lavori Pubblici, che ha annunciato l’avvio dei lavori, e da un sopralluogo condotto il 4 settembre scorso dal personale della ditta Zini — incaricata dell’intervento — insieme agli agenti della Polizia Locale. In quella occasione sono state definite le modalità operative della chiusura e il presegnalamento necessario a informare per tempo chi transita abitualmente sulla via.

Quando scatta il divieto e fino a quando resterà attivo

Il blocco del traffico decorre dalle ore 7 del 14 settembre 2026, o dal momento in cui verrà effettivamente installata la segnaletica di cantiere, se successivo. La chiusura resterà in vigore fino alle 24 del 31 maggio 2027, con una finestra temporale che copre l’intera durata prevista dei lavori.

L’ordinanza lascia comunque margine di flessibilità: a seconda dell’andamento del cantiere, il Comune si riserva la possibilità di prorogare il divieto oltre la scadenza indicata oppure, al contrario, di riaprire il ponte in anticipo qualora i lavori si concludano prima del previsto.

Il percorso alternativo durante i lavori

Per chi deve raggiungere le zone servite dal ponte, la Polizia Locale ha individuato un itinerario sostitutivo che si snoda su via Canale Bonificazione e via Rigossa. Il tragitto alternativo sarà segnalato con apposita cartellonistica, così da accompagnare gli automobilisti verso il percorso deviato senza soluzione di continuità rispetto alla viabilità ordinaria.