Cesenatico premia l’Under 17 Gold della Polisportiva 2000, campione regionale di basket

Cesenatico celebra i suoi giovani campioni di basket

Il Museo della Marineria si è trasformato per un pomeriggio in una sala d’onore. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore allo sport Gaia Morara hanno premiato giocatori e dirigenti della Polisportiva Cesenatico 2000, protagonisti di una stagione da ricordare che si è chiusa con il titolo di Campioni Regionali Emilia-Romagna Under 17 Gold, assegnato dalla Federazione Italiana di Pallacanestro per l’annata 2025/2026.

Una stagione quasi perfetta

Il percorso dei ragazzi biancazzurri racconta di un dominio quasi assoluto: una sola sconfitta in tutto il campionato, coronata dal titolo conquistato in casa contro il Re Basket 2000 di Reggio Emilia. Numeri che spiegano bene l’entusiasmo con cui l’amministrazione comunale ha voluto accogliere la squadra.

I ringraziamenti allo staff e alle famiglie

Durante la cerimonia, sindaco e assessore non si sono limitati a complimentarsi con gli atleti. Il riconoscimento è stato esteso allo staff tecnico, ai dirigenti e alle famiglie, indicati come parte essenziale di un lavoro che ha portato al risultato stagionale.

Lo sguardo è già al prossimo campionato

Chiusa la parentesi delle celebrazioni, il gruppo guarda già avanti: il nuovo campionato prenderà il via a ottobre, e l’amministrazione comunale ha voluto accompagnare i ragazzi verso questo nuovo capitolo con un augurio di buon lavoro.