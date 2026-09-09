Sant’Angelo, riaperto il ponte sul Rigossa

Inaugurato il nuovo ponte

È stato inaugurato questa mattina (mercoledì 9 settembre) e riaperto al traffico il nuovo ponte sul torrente Rigossa a Sant’Angelo, nel territorio di Gatteo. L’intervento rappresenta un’opera importante sia per la sicurezza idraulica sia per la viabilità della zona e completa il percorso avviato negli anni scorsi con l’innalzamento e il consolidamento degli argini del torrente.

La cerimonia si è aperta con la benedizione di don Marco Muratori. Presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale, tecnici, imprese coinvolte nei lavori, esponenti della Regione e della Struttura Commissariale per la Ricostruzione, oltre ai volontari della Croce Verde e alla Polizia Locale di Gatteo.

Un investimento da oltre 2,5 milioni di euro

Il nuovo ponte è il risultato di un percorso di messa in sicurezza che parte da lontano e che ha visto coinvolti Comune, Regione, Consorzio di Bonifica e Struttura Commissariale.

Nel complesso, come spiegato dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Deniel Casadei, l’intervento ha richiesto un investimento superiore ai 2,5 milioni di euro.

Il cantiere ha comportato inevitabili disagi per residenti e attività economiche di Sant’Angelo, considerata l’importanza del collegamento per la frazione. L’amministrazione ha quindi rivolto un ringraziamento alla cittadinanza e agli operatori economici per la pazienza dimostrata durante i mesi di chiusura.

“Un’opera importante per la sicurezza”

Il sindaco Roberto Pari ha sottolineato come il nuovo ponte sia il risultato di un percorso condiviso e avviato diversi anni fa, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza del territorio.

Pari ha inoltre evidenziato il ruolo delle risorse messe a disposizione dal Governo attraverso la Struttura Commissariale per la Ricostruzione, fondamentali per consentire la realizzazione dell’opera e degli altri interventi necessari nei territori colpiti dall’alluvione.

Durante la cerimonia è stata rimarcata anche la collaborazione tra Governo, Regione, Comune e Consorzio di Bonifica, insieme al lavoro dei tecnici, delle imprese e degli uffici comunali.

Il piano di sicurezza non è ancora concluso

La riapertura del ponte rappresenta dunque un passaggio importante, ma il percorso di messa in sicurezza del territorio di Gatteo non è ancora terminato.

Come ricordato dal sindaco, sono infatti previsti un altro ponte e ulteriori opere, che dovranno completare il sistema di interventi destinato a migliorare la sicurezza idraulica e la viabilità del territorio.

Con la riapertura del ponte sul Rigossa si chiude intanto un cantiere che ha interessato uno dei principali snodi della frazione e si restituisce alla comunità un collegamento fondamentale per la vita quotidiana di Sant’Angelo.