Valverde, controlli negli stabilimenti balneari: due sanzioni

Pesce senza etichettatura: multa da 2mila euro

Proseguono a Cesenatico i controlli della Guardia Costiera nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, con verifiche rivolte alla sicurezza della balneazione, alla tutela dell’ambiente marino e al rispetto delle norme che regolano pesca e commercializzazione dei prodotti ittici.

Nel corso di un recente controllo effettuato in uno stabilimento balneare di Valverde, i militari hanno verificato i prodotti ittici presenti nella struttura e la relativa documentazione sulla tracciabilità.

Durante l’ispezione è stato trovato prodotto ittico privo della prescritta etichettatura. Gli accertamenti hanno comunque permesso ai militari di risalire alla provenienza del prodotto e di ricostruirne la filiera.

Per l’irregolarità è stata quindi contestata al responsabile dello stabilimento una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Sanzione anche per il noleggio di natanti

In un’altra attività di controllo, sempre lungo il litorale di Valverde, la Guardia Costiera ha invece accertato un’irregolarità relativa all’attività di noleggio di natanti da diporto svolta presso uno stabilimento balneare.

In questo caso, nei confronti del titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 229,50 euro, come previsto dalla normativa vigente.

I controlli sul litorale

Le verifiche rientrano nell’attività di vigilanza portata avanti dalla Guardia Costiera durante la stagione estiva per garantire il rispetto delle regole lungo la costa.

L’attenzione riguarda diversi ambiti, dalla sicurezza dei bagnanti alla tutela del mare, fino alla corretta gestione e commercializzazione dei prodotti della pesca e alle attività legate alla nautica da diporto.

La Guardia Costiera invita infine cittadini e frequentatori del litorale a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o comportamenti illeciti, contribuendo così alle attività di controllo e alla tutela del mare.