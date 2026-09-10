Da Metters Studio Films, un film che non ti aspetti

Un titolo che, per ora, dice tutto e niente. Perché del film non vogliamo ancora raccontare troppo. Possiamo però dire che sarà un viaggio. Un viaggio surreale, umano, ironico e profondamente italiano, che si svolgerà tra Cesena, Sarsina e Rimini. Un viaggio nel quale Virgigno si ritroverà a percorrere strade, incontrare persone, attraversare situazioni improbabili e fare i conti, forse più con sé stesso che con ciò che lo aspetta alla fine del percorso.

Si chiama, provvisoriamente, “La legge è uguale per tutti” il nuovo lungometraggio prodotto da Metters Studio Films , con la regia di Matteo Medri e interpretato dall’artista comico Stefano Campagnolo, in arte Virgigno .

In Romagna nasce un nuovo progetto cinematografico indipendente. Un progetto che mette insieme un artista comico, una casa di produzione, una squadra di professionisti e soprattutto la voglia di fare cinema senza aspettare che qualcuno dica che è il momento giusto per farlo.

La squadra di professionisti

Un film che nasce dalla scrittura a più mani di Matteo Medri, Stefano Campagnolo e Roberta Mele, e che porta sul set una squadra composta da diverse professionalità del mondo audiovisivo e tanti attori e comparse locali.

L’obiettivo è quello di costruire qualcosa che parta dalla comicità, ma che non si fermi alla semplice battuta.

Un racconto capace di far sorridere, sorprendere e, magari, lasciare anche qualche domanda.

La produzione sarà interamente curata da Metters Studio Films, realtà indipendente che da anni opera nel settore audiovisivo, e vedrà coinvolte numerose maestranze tecniche e artistiche.

Il progetto è attualmente in fase di realizzazione (le riprese sono inziate da qualche giorno), e nei prossimi mesi inizieranno ad emergere, poco alla volta, alcuni frammenti di questo viaggio: immagini dal set, fotografie di scena, backstage, incontri e brevi anticipazioni.

Non abbastanza per raccontare il film. Abbastanza, però, per iniziare a capire che qualcosa sta succedendo. Perché fare cinema, soprattutto oggi, significa anche avere il coraggio di provarci.

E questo film nasce esattamente così: dalla voglia di raccontare una storia, dalla libertà di farlo e dalla collaborazione tra persone che hanno deciso di mettersi in gioco.

Il resto arriverà.

Una scena alla volta.

Un’immagine alla volta.

E forse, alla fine, scopriremo tutti se davvero la legge è uguale per tutti.