Podere Salmastro cambia passo: arriva il ristorante

Dal labirinto al ristorante

Per anni migliaia di persone lo hanno conosciuto soprattutto per il labirinto e gli eventi estivi. Ora per Podere Salmastro si apre una nuova fase, con l’arrivo del ristorante agrituristico e l’avvio di una collaborazione tra la famiglia Bocchini, che ha dato vita al progetto, e il Gruppo Social Food Experience.

L’obiettivo è far crescere quanto costruito negli anni senza cancellarne l’identità: la campagna, il rapporto con il territorio, la convivialità e quella capacità di trasformare un terreno agricolo in un luogo capace di attirare famiglie e visitatori.

“Volevamo riportare le persone in campagna”

La storia di Podere Salmastro parte da un terreno acquistato nel 2019, allora incolto e abbandonato.

A raccontare la genesi del progetto è Emiliano Bocchini, che per oltre vent’anni ha lavorato insieme alla moglie Roberta nel mondo delle fiere e delle sagre romagnole. L’idea era quella di tornare alle proprie radici contadine e dare una nuova prospettiva all’azienda agricola di famiglia.

Da qui è nata l’idea di riportare le persone in campagna, inizialmente in modo molto semplice: stare all’aperto, sedersi magari su una balla di paglia e mangiare una piadina.

Poi è arrivato il labirinto, una scommessa che all’inizio sembrava quasi una follia, ma che nel giro di pochi anni è riuscita ad attirare migliaia di visitatori e anche l’attenzione dei media nazionali, arrivando fino alla Rai.

Il successo del labirinto ha fatto emergere una nuova esigenza: trasformare il casolare e il podere in qualcosa di stabile, capace di vivere anche oltre la stagione estiva.