Podere Salmastro cambia passo: arriva il ristorante

Dal labirinto al ristorante
Per anni migliaia di persone lo hanno conosciuto soprattutto per il labirinto e gli eventi estivi. Ora per Podere Salmastro si apre una nuova fase, con l’arrivo del ristorante agrituristico e l’avvio di una collaborazione tra la famiglia Bocchini, che ha dato vita al progetto, e il Gruppo Social Food Experience.
L’obiettivo è far crescere quanto costruito negli anni senza cancellarne l’identità: la campagna, il rapporto con il territorio, la convivialità e quella capacità di trasformare un terreno agricolo in un luogo capace di attirare famiglie e visitatori.
“Volevamo riportare le persone in campagna”
La storia di Podere Salmastro parte da un terreno acquistato nel 2019, allora incolto e abbandonato.
A raccontare la genesi del progetto è Emiliano Bocchini, che per oltre vent’anni ha lavorato insieme alla moglie Roberta nel mondo delle fiere e delle sagre romagnole. L’idea era quella di tornare alle proprie radici contadine e dare una nuova prospettiva all’azienda agricola di famiglia.
Da qui è nata l’idea di riportare le persone in campagna, inizialmente in modo molto semplice: stare all’aperto, sedersi magari su una balla di paglia e mangiare una piadina.
Poi è arrivato il labirinto, una scommessa che all’inizio sembrava quasi una follia, ma che nel giro di pochi anni è riuscita ad attirare migliaia di visitatori e anche l’attenzione dei media nazionali, arrivando fino alla Rai.
Il successo del labirinto ha fatto emergere una nuova esigenza: trasformare il casolare e il podere in qualcosa di stabile, capace di vivere anche oltre la stagione estiva.
L’incontro con Social Food Experience
La nuova fase nasce anche dalla necessità di affiancare alla famiglia nuove competenze e nuove energie.
L’incontro con Social Food Experience è avvenuto attraverso Luca Santi, socio del Gruppo nel locale Welldone Cils Social Food. Da lì è iniziato un confronto che ha portato a individuare una visione comune.
Per il gruppo di ristorazione romagnolo non si tratta semplicemente di aprire un nuovo locale. Podere Salmastro aveva già una propria storia e un’identità riconoscibile: l’idea è quindi quella di accompagnarne la crescita senza snaturarla.
L’esperienza maturata da Social Food Experience nella ristorazione, nella gestione dei locali e nei progetti legati al territorio si unisce così al lavoro costruito negli anni dalla famiglia Bocchini.
Una cucina romagnola tra tradizione e contemporaneità
Il nuovo ristorante agrituristico di Podere Salmastro punta sulla cucina romagnola, sulla stagionalità e sulle materie prime del territorio.
La pasta fresca viene preparata quotidianamente a mano, mentre il menù propone i piatti della tradizione accanto a una presenza più ampia di proposte vegetali.
L’idea è mantenere un legame forte con la cucina romagnola, aprendosi però anche alle nuove abitudini alimentari.
A pranzo sarà disponibile una formula pensata anche per chi lavora, con proposte a partire da 16 euro. La sera, invece, sarà proposto un menù alla carta.
Non solo ristorante: il progetto guarda all’ospitalità
L’apertura del ristorante è soltanto uno dei tasselli del nuovo progetto.
Il labirinto continuerà a essere centrale nell’identità di Podere Salmastro e durante l’estate torneranno gli appuntamenti che hanno contribuito a far conoscere il luogo: eventi per famiglie, musica, iniziative culturali e serate all’interno del labirinto.
A questo si aggiungerà progressivamente anche l’ospitalità agrituristica, con le camere che permetteranno agli ospiti di fermarsi più a lungo e vivere la campagna.
L’ambizione è quindi quella di costruire una vera destinazione rurale a Cesenatico, capace di mettere insieme ristorazione, agricoltura, ospitalità, eventi e territorio e di funzionare durante tutto l’anno.
L’apertura a settembre
Il ristorante aprirà al pubblico mercoledì 23 settembre, a partire dal servizio del pranzo.
L’inaugurazione ufficiale è invece prevista per domenica 27 settembre dalle 16, con musica dal vivo e intrattenimento.
Il ristorante sarà aperto dal lunedì alla domenica per il pranzo, dalle 12 alle 14.30, e per la cena dalle 19 alle 23, con chiusura il lunedì, martedì e mercoledì sera.
Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 379 119 5357.
Podere Salmastro si trova in via Canale Bonificazione 233, a Cesenatico.