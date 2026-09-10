Torna la campagna europea contro i tumori del distretto testa-collo

Prevenzione tumori testa-collo: torna la Make Sense Campaign, visite gratuite negli ospedali dell’Ausl Romagna

Dal 21 al 26 settembre torna la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione promossa in Italia da AIOCC, l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS. Anche quest’anno l’Ausl della Romagna aderisce all’iniziativa, aprendo le porte delle Unità Operative di Otorinolaringoiatria di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini per giornate di visite gratuite, riservate a chi prenota in anticipo.

Giunta alla quattordicesima edizione, la campagna quest’anno si racconta con un motto semplice e diretto: 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita. Un modo per tenere accesa l’attenzione su una forma tumorale che resta sottovalutata nella percezione comune, ma che secondo i dati AIRTUM è il settimo tumore più diffuso in Europa, con circa 9.000 nuove diagnosi ogni anno, e il più comune tra quelli definiti rari.

La regola dell’1×3 e i sintomi da non ignorare

I tumori del distretto testa-collo comprendono tutte le neoplasie che originano in quest’area, con l’eccezione di occhi, cervello, orecchie ed esofago. Il problema, spiegano gli specialisti, è che si presentano spesso con disturbi banali, facilmente scambiati per un mal di gola stagionale o un fastidio passeggero. È qui che la diagnosi precoce fa la differenza: individuata nelle fasi iniziali, la malattia ha un tasso di sopravvivenza che supera l’80-90%.

Da questa considerazione nasce la regola “1×3” al centro della campagna: se anche un solo sintomo persiste per tre settimane o più, è il momento di rivolgersi al medico. Tra i segnali da non sottovalutare figurano dolore alla lingua, ulcere che non guariscono, macchie rosse o bianche in bocca, mal di gola e raucedine persistenti, difficoltà o dolore nella deglutizione, gonfiore al collo, ostruzione nasale da un solo lato o perdite di sangue dal naso.

“Le visite gratuite sono solo un aspetto dell’iniziativa”, precisano i professionisti dell’Ausl Romagna, che rivendicano soprattutto l’obiettivo culturale della campagna: diffondere l’abitudine alla prevenzione e far crescere la consapevolezza sull’importanza di una diagnosi precoce dei tumori del cavo orale.

Dove e quando prenotare la visita gratuita

Le visite si svolgeranno in quattro ospedali della Romagna, ciascuno con giorni, orari e modalità di prenotazione propri:

Ravenna – Ospedale S. Maria delle Croci : giovedì 24 settembre, dalle 14 alle 17, Ambulatori ORL, scala gialla, 2° piano. Prenotazioni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, al numero 0544 285727, oppure via e-mail a antonellamaria.scibetta@auslromagna.it.

: giovedì 24 settembre, dalle 14 alle 17, Ambulatori ORL, scala gialla, 2° piano. Prenotazioni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, al numero 0544 285727, oppure via e-mail a antonellamaria.scibetta@auslromagna.it. Cesena – Ospedale Bufalini : martedì 22 settembre, dalle 9 alle 13, reparto di Otorinolaringoiatria, ambulatorio 211, 2° piano, scala A. Prenotazioni il 14 e 15 settembre, dalle 8:30 alle 13:30, al numero 0547 394488, oppure di persona allo sportello del Centro Interno di Prenotazione (Piastra Servizi, aperto dalle 7:30 alle 18:45).

: martedì 22 settembre, dalle 9 alle 13, reparto di Otorinolaringoiatria, ambulatorio 211, 2° piano, scala A. Prenotazioni il 14 e 15 settembre, dalle 8:30 alle 13:30, al numero 0547 394488, oppure di persona allo sportello del Centro Interno di Prenotazione (Piastra Servizi, aperto dalle 7:30 alle 18:45). Forlì – Ospedale Morgagni Pierantoni : venerdì 25 settembre, dalle 9 alle 13:40, Padiglione Morgagni, piano terra, ambulatori ORL. Prenotazioni il 14 e 15 settembre, dalle 9 alle 11, al numero 0543 735143.

: venerdì 25 settembre, dalle 9 alle 13:40, Padiglione Morgagni, piano terra, ambulatori ORL. Prenotazioni il 14 e 15 settembre, dalle 9 alle 11, al numero 0543 735143. Rimini – Ospedale Infermi: mercoledì 23 settembre, dalle 8 alle 14, reparto di Otorinolaringoiatria, 3° piano, scala A, ambulatorio 1B. Prenotazioni dalle 12 alle 14 al numero 0541 653037.

Maggiori informazioni sulla campagna sono disponibili sul sito aiocc.it.