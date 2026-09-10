Settembre di sport in Romagna: i dettagli

Settembre porta nelle province romagnole e nel ferrarese un calendario particolarmente ricco di appuntamenti sportivi, con manifestazioni capaci di richiamare atleti, appassionati e visitatori da tutta Italia e dall’estero. Motori, ciclismo, triathlon, corsa, vela e attività dedicate al benessere si alternano nell’arco dell’intero mese, coinvolgendo la costa, le città e l’entroterra. Dal 23 al 30 settembre appuntamento da non perdere con la Wellness Week, giunta all’undicesima edizione e promossa da Wellness Foundation e Regione Emilia-Romagna in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport. Non un unico evento, ma una settimana diffusa sul territorio con iniziative dedicate a sport e fitness, movimento all’aria aperta, sana alimentazione, benessere psicofisico e cultura wellness. Il programma è rivolto a tutte le fasce d’età e comprende grandi appuntamenti sportivi, attività per le famiglie, lezioni di gruppo e iniziative dedicate anche ai bambini e alla popolazione anziana.

Provincia di Rimini L’appuntamento di maggiore richiamo è il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dall’11 al 13 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il weekend del Motomondiale porta sulla pista di Misano i protagonisti di MotoGP, Moto2 e Moto3 e coinvolge, come ormai da tradizione, anche le località della Riviera attraverso un programma di eventi collaterali. A Rimini, ad esempio, il calendario legato alla Riders’ Land comprende il MotoGP FIBA 3×3 del 9 settembre e il Red Bull Riders’ Night dell’11 settembre sul lungomare.

Sempre nel fine settimana della MotoGP, dall’11 al 13 settembre, Coriano ospita la Romagna Challenge, manifestazione motociclistica che sceglie una formula differente rispetto alla competizione tradizionale. Piazza Don Minzoni sarà il villaggio dell’evento: venerdì sono previsti accrediti, consegna del Travel Quiz Book e briefing, mentre sabato e domenica i motociclisti partiranno alle 8.30 alla scoperta di strade secondarie, colline e borghi. Non sarà la velocità a determinare la classifica: lungo gli itinerari i partecipanti dovranno affrontare quiz, indizi e missioni fotografiche, accumulando punti attraverso le prove previste dal percorso.

Rimini chiuderà settembre ancora nel segno dello sport. Dal 25 al 27 settembre il Club Nautico ospiterà le gare nazionali di O’pen Skiff e il Campionato Italiano RS Aero, con giovani velisti e specialisti del singolo impegnati nelle acque davanti alla città.

Nelle stesse giornate piazzale Fellini sarà il cuore della Transitalia Marathon, giunta alla dodicesima edizione. La manifestazione internazionale di adventouring motociclistico non ha carattere competitivo e ripropone lo spirito dei grandi rally: da Rimini partirà un viaggio attraverso l’Italia articolato nelle tappe di Città di Castello, Cascia, Castel di Sangro e Termoli. Ad accompagnare la partenza sarà il Transitalia Expo, con moto, accessori, demo ride, incontri e workshop dedicati al viaggio su due ruote.

Provincia di Forlì Cesena Cesenatico sarà uno dei centri principali del settembre sportivo. Sabato 12 settembre torna il Memorial Marco Pantani, gara professionistica dedicata al campione romagnolo e ormai consolidata nel calendario ciclistico internazionale. Il tracciato annunciato è di 195 chilometri e interessa Cesenatico e l’entroterra cesenate, con il circuito di Cesena-Diolaguardia da affrontare cinque volte e il passaggio sul GPM. Il finale riporta il gruppo verso Cesenatico, dove il circuito cittadino viene percorso quattro volte prima dell’arrivo in viale Carducci, nelle vicinanze del monumento dedicato al Pirata.

Il 12 e 13 settembre Cesenatico sarà inoltre il punto d’arrivo della Maratona Alzheimer, manifestazione che lega attività sportiva e sensibilizzazione sui diritti delle persone con demenza. Domenica 13 alle 8 da piazza del Popolo a Cesena scatterà la Mezza Maratona Alzheimer, gara competitiva FIDAL con traguardo al Parco di Levante di Cesenatico. Alle 8.30 partirà dallo stadio Manuzzi la Grande Marcia Alzheimer di 16 chilometri, mentre sono previste anche la Piccola Marcia di 8 chilometri e la Mini Marcia di 2 chilometri, quest’ultima con partenza da piazza Andrea Costa a Cesenatico.

Dalla costa all’Appennino, il 19 e 20 settembre Santa Sofia e le Foreste Casentinesi saranno invece protagoniste di Unpaved Roads, appuntamento dedicato al mondo gravel. Il Parco della Resistenza di Santa Sofia sarà la base del weekend, con check-in, village e partenza. La giornata principale sarà domenica 20 settembre, quando i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: 72 chilometri con 1.860 metri di dislivello positivo oppure 43 chilometri con 1.150 metri di dislivello. I tracciati attraversano strade forestali e sterrati dell’Appennino e l’organizzazione apre la partecipazione anche a MTB ed e-MTB. Il weekend si intreccia inoltre con la tradizione gastronomica locale grazie alla Sagra del Tortello alla Lastra.

Provincia di Ravenna È IRONMAN Italy Emilia-Romagna il grande evento sportivo di settembre nel Ravennate. Dal 17 al 20 settembre Cervia accoglierà atleti provenienti da numerosi Paesi, trasformando per quattro giorni la località in uno dei principali punti di riferimento europei per il triathlon.

Il programma non si limita alla gara principale. Il weekend comprende infatti una serie di appuntamenti collaterali e competizioni pensate per differenti livelli e fasce d’età. Il momento centrale è rappresentato dall’IRONMAN Italy Emilia-Romagna sulla distanza completa, la prova che impone agli atleti di affrontare 3,8 chilometri a nuoto, 180 chilometri in bicicletta e una maratona di 42,2 chilometri.

Cervia resta protagonista anche con l’IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna, sulla distanza del cosiddetto “mezzo Ironman”, e con il 5150 Cervia Triathlon, disputato sulla distanza olimpica. Attorno alle competizioni principali trovano spazio anche iniziative come la Night Run e Ironkids. L’evento coinvolge così non soltanto il lungomare e il centro di Cervia, ma un territorio molto più ampio attraversato dalle frazioni ciclistiche e podistiche.

Il rapporto tra Cervia e il triathlon proseguirà immediatamente dopo IRONMAN. Nel weekend del 26 e 27 settembre la città ospiterà infatti il Campionato Italiano di Triathlon Sprint, portando nuovamente sulla costa romagnola atleti provenienti da tutta Italia.

Provincia di Ferrara Il principale appuntamento ferrarese sarà il Ferrara Sport Festival, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre. La seconda edizione coinvolgerà più di cento associazioni sportive con oltre 220 eventi gratuiti, trasformando piazze, parchi, strade e impianti della città in una grande palestra diffusa. L’inaugurazione è prevista venerdì 25 settembre alle 17 alla Sala Estense, con la partecipazione del giornalista Massimo Callegari e di Justine Mattera, madrina dell’edizione 2026. Nel corso della cerimonia saranno premiate anche alcune eccellenze dello sport ferrarese. Tra gli ospiti annunciati figurano il nuotatore Filippo Pelati e Luca Rambaldi, protagonista del canottaggio internazionale. Una delle novità sarà il Villaggio dello Sport nel Sottomura di via Quartieri-Baluardi, dove il pubblico potrà sperimentare numerose discipline. Sono previste attività che spaziano dalla gimcana in bicicletta alla ginnastica funzionale, passando per arco storico, lasertag, tchoukball, pesca, scherma, freccette, acrobatica aerea, pole dance e ballo. Venerdì alla Darsena è inoltre prevista una giornata dedicata allo sport paralimpico e all’inclusione, con il coinvolgimento delle scuole. Il programma comprenderà anche iniziative ciclistiche, tra cui una social ride e una pedalata lungo le mura, oltre ad attività dedicate alla salute, al movimento e alla prevenzione. Ferrara parteciperà così anche allo SportCity Day 2026, inserendo il Festival in una dimensione nazionale e preparando il percorso verso il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2027.

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