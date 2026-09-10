Cesenatico, nasce la “via scolastica” di viale Torino: stop al traffico

Da lunedì il tratto di viale Torino compreso tra via Abba e via Sozzi cambia volto negli orari scolastici. L’Amministrazione Comunale di Cesenatico ha istituito, in via sperimentale, una “via scolastica” pensata per accompagnare in sicurezza l’ingresso e l’uscita di alunni, famiglie e personale della scuola primaria di viale Torino e della secondaria di primo grado “Dante Arfelli”. Nello stesso tratto troveranno posto anche le fermate dei sei bus scolastici che ogni mattina portano a scuola i ragazzi delle medie.

Perché una via scolastica proprio qui

La misura nasce da un numero che da solo spiega la necessità dell’intervento: con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, e per la prima volta dopo i lavori edilizi che hanno interessato la stessa arteria, in viale Torino convergeranno circa 600 studenti, 462 dei quali diretti alla scuola Arfelli e 106 alla primaria. Un flusso che l’Amministrazione ha scelto di gestire chiudendo temporaneamente la strada al traffico veicolare negli orari più critici.

Gli orari di chiusura

Il tratto resterà chiuso dal lunedì al sabato dalle 8 alle 8.45 e dalle 13 alle 13.45, le due fasce che coincidono con l’ingresso e l’uscita degli studenti. Nella prima settimana di scuola, dal 15 al 19 settembre, si aggiunge una terza finestra, dalle 11 alle 11.45, per accompagnare le uscite anticipate previste in quei giorni.

Le modifiche alla viabilità

Per accompagnare l’istituzione della via scolastica, il Comune ha introdotto anche alcune modifiche permanenti ai sensi di marcia:

senso unico in via Sassari, tra via Abba e via Saffi, in direzione mare-monte;

senso unico in via Sozzi, tra via Sassari e via Torino, in direzione Rimini-Ravenna;

senso unico in via Torino, tra via Sozzi e via Saffi, in direzione mare-monte.

I percorsi alternativi consigliati

Chi deve accompagnare i figli a scuola negli orari di chiusura può fare riferimento agli itinerari indicati dal Comune. Da via Trento, tranne il venerdì, la strada suggerita passa per via Milano e via Sozzi, con uscita da via Torino. Da Valverde e Villamarina si consiglia invece via Zara, con svolta a sinistra in via Sozzi e ancora a sinistra in via Torino, oppure, in alternativa e sempre tranne il venerdì, proseguendo direttamente su via Sozzi. Chi arriva dal mare può seguire lo stesso itinerario da via Trento oppure, partendo da via Abba, imboccare via Sassari e poi via Sozzi, uscendo da via Torino, con la possibilità, tranne il venerdì, di proseguire su via Sozzi.