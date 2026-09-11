In sella con Lorenzo 2026: la seconda edizione tra sport e solidarietà a Cesenatico

Il programma e i dettagli della seconda edizione dell’evento benefico

Torna l’appuntamento che unisce sport, solidarietà e ricordo nel cuore della Romagna: tutto è pronto per la seconda edizione di “In sella con Lorenzo”, l’evento benefico organizzato in memoria di Lorenzo Magnani.

“In sella con Lorenzo”: la seconda edizione a Cesenatico

L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre 2026, una giornata speciale pensata per stringersi ancora una volta nel ricordo di Lorenzo e sostenere una nobile causa. L’iniziativa, promossa dal Lungomare Bike Hotel con il patrocinio del Comune di Cesenatico, ha infatti un importante fine benefico: il ricavato sarà devoluto a supporto dell’Irst.

Le novità e il percorso: aperta anche la camminata e la corsa

Quest’edizione porta con sé una novità importante pensata per coinvolgere un numero ancora maggiore di partecipanti. Accanto alla tradizionale anima ciclistica, il percorso urbano potrà essere affrontato anche camminando o di corsa, offrendo così l’opportunità a podisti, camminatori, famiglie e appassionati di ogni età di prendere parte alla manifestazione e condividere il senso di comunità che da sempre caratterizza l’evento. Un’occasione imperdibile per unire la passione per il movimento, il ricordo di una persona speciale e la solidarietà concreta verso la ricerca e la cura.

“Ci vediamo il 20 settembre”

Anche quest’anno torniamo a pedalare insieme per ricordarlo, ma non solo. Da questa edizione il percorso urbano sarà aperto anche a chi preferisce camminare o correre. Un modo in più per esserci, per ricordarlo e per sostenere insieme l’IRST di Meldola (Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori) con un’iniziativa benefica. Ci vediamo il 20 settembre”.