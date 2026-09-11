Incidente a Gatteo Mare, individuato il responsabile: la famiglia ringrazia Polizia Locale e Carabinieri

Un grande spavento, sfiorato per pochi metri, si è trasformato in un caso risolto grazie al lavoro congiunto delle forze dell’ordine. È quanto accaduto lo scorso 9 settembre a Gatteo Mare, dove un anziano di ottant’anni è rimasto coinvolto in un sinistro stradale il cui responsabile, fuggito subito dopo l’impatto, è stato identificato nei giorni successivi.

La dinamica dell’incidente

Erano le 17:11 di martedì scorso quando, davanti alla ferramenta Veneta, un’auto è piombata contro il veicolo condotto dall’anziano, che stava procedendo correttamente nella propria corsia. Solo una manovra d’emergenza verso destra ha permesso di evitare un impatto frontale dalle conseguenze potenzialmente più gravi.

Il conducente dell’altro mezzo, anziché fermarsi a prestare soccorso o a fornire le proprie generalità, si è allontanato immediatamente dal luogo del sinistro, facendo perdere le proprie tracce.

L’indagine di Polizia Locale e Carabinieri

A ricostruire l’accaduto e a risalire al responsabile è stata la Polizia Locale di Gatteo, in particolare l’agente Ceccaroni e i colleghi del comando, che hanno lavorato in stretta sinergia con i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. Determinante, in questo senso, il sistema di videosorveglianza pubblico presente sul territorio, che ha permesso di ricostruire con precisione l’intera dinamica del sinistro e di individuare il conducente in fuga.

Il ringraziamento della famiglia

A distanza di pochi giorni dall’accaduto, i familiari dell’anziano coinvolto hanno voluto esprimere pubblicamente, attraverso un post sui social, la propria gratitudine agli agenti che si sono occupati del caso. Nel messaggio, la famiglia sottolinea il sollievo nel sapere di poter contare su una squadra “unita, efficiente e attenta alla sicurezza dei cittadini, specialmente dei più fragili”, ringraziando Polizia Locale e Carabinieri per il costante lavoro sul territorio e per la vicinanza dimostrata in un momento delicato.

Un episodio che, se da un lato racconta l’ennesima fuga dopo un sinistro stradale, dall’altro conferma l’efficacia della collaborazione tra i diversi corpi impegnati nel controllo del territorio e il ruolo sempre più determinante della videosorveglianza pubblica nell’accertamento delle responsabilità.