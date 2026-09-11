Maratona Alzheimer 2026: il programma del weekend a Cesenatico

Cesenatico si prepara al weekend clou della XV Maratona Alzheimer

Prosegue a pieno ritmo, a Cesenatico, il programma della Fondazione Maratona Alzheimer, in corso dai primi di settembre nel mese mondiale dedicato alla malattia. Domenica 13 settembre si apre la parte sportiva e solidale della manifestazione, giunta alla XV edizione: la Grande Marcia per i diritti delle persone con demenza e la Mezza Maratona FIDAL, VIII Memorial Azeglio Vicini.

Due appuntamenti nazionali già andati in archivio

Prima di arrivare al clou del weekend, la Fondazione ha chiuso con ampia partecipazione due iniziative. La prima è “La vacanza che non si dimentica”, che dal 31 agosto al 7 settembre ha portato sulla riviera romagnola caregiver e persone con Alzheimer, oltre un centinaio in tutto. La seconda è la quinta edizione del Forum nazionale dei Caffè Alzheimer, dal titolo “Arte e cura: nuovi modelli assistenziali e linguaggi espressivi”, dedicato alle evidenze scientifiche delle pratiche assistenziali e ai linguaggi dell’arte come approccio di cura.

Il documento consegnato all’assessore Fabi

Nel corso del Forum il presidente della Fondazione Maratona Alzheimer, Stefano Montalti, ha consegnato all’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Massimo Fabi, un documento di sintesi inviato anche alla presidente del Consiglio e al governo. La richiesta, in vista del 21 settembre, giornata mondiale dell’Alzheimer, è che il Caffè Alzheimer venga inserito nelle Linee Guida ministeriali come pratica riconosciuta di cura e assistenza.

Sabato 12 settembre apre il Village al Parco di Levante

Sabato 12 settembre, dalle 9 alle 18, apre al Parco di Levante di Cesenatico il Village della manifestazione, con un programma fitto di appuntamenti. Dalle 10 si potranno ritirare i pettorali per la gara podistica. Nel corso della giornata si susseguiranno la Dog Walking, la Evergreen Walk (una camminata pensata per le persone con Alzheimer e altre fragilità, insieme ai loro caregiver) e la Warm up Run, l’allenamento pre-gara gratuito riservato agli atleti della mezza maratona. Spazio anche alla formazione con l’incontro Empowering Caregivers, in programma presso la Casa della Comunità, oltre alla Kids Run, alla presentazione del progetto “Run Drink Return” e alla presentazione dei Pacers e dei Runner Solidali.

Domenica 13 settembre: la Grande Marcia e la Mezza Maratona FIDAL

Domenica 13 è il giorno della Grande Marcia: 16 chilometri percorsi insieme, all’insegna della solidarietà e in difesa dei diritti delle persone con demenza. Nel 2025 l’iniziativa aveva richiamato oltre 6.000 persone. Chi preferisce una distanza più contenuta può scegliere la Piccola Marcia, un percorso di 8 chilometri da Macerone a Cesenatico che si unisce agli altri camminatori in arrivo da Cesena, oppure la Mini Marcia di 2 chilometri, dal Grattacielo al parco di Levante.

La mezza maratona da Piazza del Popolo

Sempre domenica 13 si corre la gara podistica competitiva, la Mezza Maratona FIDAL – VIII Memorial Azeglio Vicini, organizzata in collaborazione con il Panathlon Club Cesena. Partenza alle 8 da Piazza del Popolo a Cesena, arrivo al Parco di Levante di Cesenatico. Le iscrizioni restano aperte il 12 settembre al Village e fino a un’ora prima della partenza, fino a esaurimento dei pettorali disponibili: al via sono attesi 1.000 atleti.

Maratona Virtuale fino al 30 settembre

Chi non può essere a Cesenatico potrà comunque partecipare alla Maratona Virtuale, aperta fino al 30 settembre da qualsiasi parte d’Italia. L’adesione a tutte le iniziative della manifestazione, dalla Marcia alla Mezza Maratona fino alla versione virtuale, contribuisce alla raccolta fondi a sostegno dei diritti, della cura e della ricerca sull’Alzheimer.

Tutte le informazioni, le modalità di iscrizione e l’elenco completo delle attività sono disponibili sul sito della Fondazione Maratona Alzheimer.