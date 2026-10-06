Cesena, test delle sirene della Protezione civile venerdì 9 ottobre

Test delle sirene a Cesena venerdì 9 ottobre

Venerdì 9 ottobre, dalle 8 alle 13.30, la Protezione civile del Comune di Cesena effettuerà prove tecniche del sistema acustico di allertamento. I test coinvolgeranno diverse aree della città, a partire da San Rocco e Campino, e durante le operazioni si potrà sentire il suono intermittente delle sirene.

Le prove serviranno a valutare le nuove sirene, più piccole di quelle installate in passato ma più flessibili nell’impiego. Il Comune vuole verificare se possano essere collocate in un maggior numero di punti, per migliorare la copertura nelle zone dove il segnale acustico si percepisce con maggiore difficoltà.

Si tratta di una sperimentazione programmata, non di un’allerta reale. I cittadini potranno proseguire normalmente le proprie attività e sono invitati a mantenere la calma, rassicurando in particolare bambini e anziani. Per non sovraccaricare le linee di emergenza, si raccomanda inoltre di non chiamare il 112, il 115 o il 118 per chiedere informazioni sui test.