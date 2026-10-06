Il ricordo di Chicco Capiozzo per Massimo Zanata

Chicco Capiozzo ricorda Massimo Zanata, uno degli storici gestori di locali di Cesenatico, con un post social.
Il messaggio social recita: “Eravamo a meta’ anni 90 quando ci siamo conosciuti … avevi appena preso in gestione il sottosopra insieme a Donato e sua compagna dell’epoca …
Io insieme a Sam Paglia e Bob Dusi siamo stati la prima a band a suonare dentro il vostro locale .. facevamo una sorta di fisso .. avevo 16 anni …
Abbiamo stretto subito amicizia ed erano anni meravigliosi .. mangiavamo sopra e molte volte c’erano anche i miei genitori … una grande famiglia …
Tu con il tuo accento milanese che ci mandavi a cagare con il tuo sorriso contagioso …
Poi in realtà eravamo sempre lì a trovarti per ascoltare buona musica e parlare seduti nelle altalene verdi al balcone …
io e Fabio Nobile passavamo il pre serata da te e prima di andare via per farti incazzare svitavamo due lampadine del locale e scappavamo !! Che risate 😂😂poi quando tornavamo tu esordivi con “Ue’ Batteristi mediocri avete rotto il c…o., con le lampadine “😂😂
Max ci siamo sempre voluti bene .. questo scherzo lo potevi evitare … adesso manda a c…e un po’ di persone anche lassù’ e riditela alla faccia nostra !! … ciao amico di sempre !”.