Il ricordo di Chicco Capiozzo per Massimo Zanata

Il messaggio social recita: “Eravamo a meta’ anni 90 quando ci siamo conosciuti … avevi appena preso in gestione il sottosopra insieme a Donato e sua compagna dell’epoca …

Io insieme a Sam Paglia e Bob Dusi siamo stati la prima a band a suonare dentro il vostro locale .. facevamo una sorta di fisso .. avevo 16 anni …

Abbiamo stretto subito amicizia ed erano anni meravigliosi .. mangiavamo sopra e molte volte c’erano anche i miei genitori … una grande famiglia …

Tu con il tuo accento milanese che ci mandavi a cagare con il tuo sorriso contagioso …

Poi in realtà eravamo sempre lì a trovarti per ascoltare buona musica e parlare seduti nelle altalene verdi al balcone …

io e Fabio Nobile passavamo il pre serata da te e prima di andare via per farti incazzare svitavamo due lampadine del locale e scappavamo !! Che risate 😂😂poi quando tornavamo tu esordivi con “Ue’ Batteristi mediocri avete rotto il c…o., con le lampadine “😂😂

Max ci siamo sempre voluti bene .. questo scherzo lo potevi evitare … adesso manda a c…e un po’ di persone anche lassù’ e riditela alla faccia nostra !! … ciao amico di sempre !”.