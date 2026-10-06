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Il ricordo di Chicco Capiozzo per Massimo Zanata

Giulia Zannetti6 Ottobre 2026
massimo zanata

Chicco Capiozzo ricorda Massimo Zanata, uno degli storici gestori di locali di Cesenatico, con un post social.

Il messaggio social recita: “Eravamo a meta’ anni 90 quando ci siamo conosciuti … avevi appena preso in gestione il sottosopra insieme a Donato e sua compagna dell’epoca …
Io insieme a Sam Paglia e Bob Dusi siamo stati la prima a band a suonare dentro il vostro locale .. facevamo una sorta di fisso .. avevo 16 anni …
Abbiamo stretto subito amicizia ed erano anni meravigliosi .. mangiavamo sopra e molte volte c’erano anche i miei genitori … una grande famiglia …
Tu con il tuo accento milanese che ci mandavi a cagare con il tuo sorriso contagioso …
Poi in realtà eravamo sempre lì a trovarti per ascoltare buona musica e parlare seduti nelle altalene verdi al balcone …
io e Fabio Nobile passavamo il pre serata da te e prima di andare via per farti incazzare svitavamo due lampadine del locale e scappavamo !! Che risate 😂😂poi quando tornavamo tu esordivi con “Ue’ Batteristi mediocri avete rotto il c…o., con le lampadine “😂😂
Max ci siamo sempre voluti bene .. questo scherzo lo potevi evitare … adesso manda a c…e un po’ di persone anche lassù’ e riditela alla faccia nostra !! … ciao amico di sempre !”.

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