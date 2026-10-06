Nuova rotatoria di via Fiorentina, partono i lavori a Cesenatico

Via Fiorentina, al via i lavori per la nuova rotatoria
Sono iniziati a Cesenatico i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra la SP 98 e via Fiorentina. L’intervento, atteso da tempo, ha un costo complessivo di 500 mila euro, finanziato al 50% dal Comune di Cesenatico e dalla Provincia di Forlì-Cesena. La durata prevista dei lavori è di 150 giorni. 2026_1003__CS_Sono già iniziat…
A eseguire l’opera è la GF Strade srl di Monza. La rotatoria nasce dall’esigenza di aumentare la sicurezza in un tratto di strada dove negli anni si sono verificati diversi incidenti. Il progetto è stato sviluppato anche attraverso il confronto tra amministrazione comunale, comitato di zona, residenti e Provincia. 2026_1003__CS_Sono già iniziat…
La nuova rotatoria avrà un diametro di 10 metri e sarà realizzata al centro dell’attuale intersezione. Una scelta che, secondo il progetto, permette di limitare gli espropri delle proprietà confinanti. L’obiettivo è anche ridurre la velocità dei veicoli e rendere più sicuro l’attraversamento di via Fossa, strada utilizzata anche da numerosi cicloturisti. 2026_1003__CS_Sono già iniziat…
L’intervento prevede anche il potenziamento dell’illuminazione. Saranno installati quattro nuovi punti luce ad alta efficienza, insieme alla nuova segnaletica, per migliorare la visibilità e eliminare le zone d’ombra. 2026_1003__CS_Sono già iniziat…
I lavori riguarderanno inoltre lo scolo consorziale Fiorentina che attraversa via Fossa. L’attuale condotta, con diametro di un metro, sarà sostituita con uno scatolare di 2 metri per 1,5, così da migliorare il deflusso delle acque, come richiesto dal Consorzio di Bonifica. 2026_1003__CS_Sono già iniziat…
«Questa rotonda è un’opera molto attesa dalla cittadinanza e ci permette di migliorare la sicurezza in un tratto stradale molto frequentato», ha commentato il sindaco Matteo Gozzoli, ringraziando la Provincia per il supporto. «Oltre all’opera stradale, miglioreremo anche l’illuminazione di questo snodo eliminando tutte le zone d’ombra».