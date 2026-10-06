Nuova rotatoria di via Fiorentina, partono i lavori a Cesenatico

Via Fiorentina, al via i lavori per la nuova rotatoria

Sono iniziati a Cesenatico i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra la SP 98 e via Fiorentina. L’intervento, atteso da tempo, ha un costo complessivo di 500 mila euro, finanziato al 50% dal Comune di Cesenatico e dalla Provincia di Forlì-Cesena. La durata prevista dei lavori è di 150 giorni. 2026_1003__CS_Sono già iniziat…

A eseguire l’opera è la GF Strade srl di Monza. La rotatoria nasce dall’esigenza di aumentare la sicurezza in un tratto di strada dove negli anni si sono verificati diversi incidenti. Il progetto è stato sviluppato anche attraverso il confronto tra amministrazione comunale, comitato di zona, residenti e Provincia. 2026_1003__CS_Sono già iniziat…

La nuova rotatoria avrà un diametro di 10 metri e sarà realizzata al centro dell’attuale intersezione. Una scelta che, secondo il progetto, permette di limitare gli espropri delle proprietà confinanti. L’obiettivo è anche ridurre la velocità dei veicoli e rendere più sicuro l’attraversamento di via Fossa, strada utilizzata anche da numerosi cicloturisti. 2026_1003__CS_Sono già iniziat…

L’intervento prevede anche il potenziamento dell’illuminazione. Saranno installati quattro nuovi punti luce ad alta efficienza, insieme alla nuova segnaletica, per migliorare la visibilità e eliminare le zone d’ombra. 2026_1003__CS_Sono già iniziat…

I lavori riguarderanno inoltre lo scolo consorziale Fiorentina che attraversa via Fossa. L’attuale condotta, con diametro di un metro, sarà sostituita con uno scatolare di 2 metri per 1,5, così da migliorare il deflusso delle acque, come richiesto dal Consorzio di Bonifica. 2026_1003__CS_Sono già iniziat…