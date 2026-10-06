La V B del Liceo Righi di Cesena si ritrova a trent’anni dal diploma

A trent’anni dal diploma, gli ex studenti della V B del Liceo scientifico “A. Righi” di Cesena si sono ritrovati per una serata dedicata ai ricordi e all’amicizia. La classe del 1977 ha risposto quasi al completo: all’appello mancavano in pochi, quasi tutti giustificati.

Tra aneddoti, episodi goliardici e storie condivise, la rimpatriata ha riportato i partecipanti agli anni della scuola. Un pensiero affettuoso è andato ai professori Giovanni Maroni, Lamberto Fabiani, Giampiero Guerri, Chino Piraccini e Maria Delfa Pasini.

La serata ha ricordato anche Elena della Strada, compagna scomparsa prematuramente, che continua a occupare un posto speciale nel cuore della classe.

Strade diverse, un legame rimasto

Oggi gli ex compagni sono medici, avvocati, ingegneri, docenti e professionisti in diversi ambiti. Ma ritrovarsi è bastato per ritrovare l’affiatamento di allora, con qualche capello bianco in più o in meno.

La rimpatriata ha celebrato i legami nati sui banchi di scuola: amicizie e ricordi che, a distanza di tanti anni, continuano a tenere unita la V B.