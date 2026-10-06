Villalta, comunità parrocchiale in festa: il programma

La comunità parrocchiale di Villalta è in festa. Una festa di ringraziamento voluta, fin dai primi anni sessanta, dall’allora parroco Don Luigi Forlesi e che oggi come allora, chiama la comunità a stare insieme per pregare, condividere, divertirsi.

Il calendario eventi

Mercoledì 7 ottobre alle ore 20,45 incontro unitario di catechesi guidata da Don Patrik , parroco di Diegaro, sul tema “Io sono il buon Pastore”- la bellezza, la bontà e la Misericordia di Gesù;

incontro unitario di catechesi guidata da Don Patrik , parroco di Diegaro, sul tema “Io sono il buon Pastore”- la bellezza, la bontà e la Misericordia di Gesù; Giovedì 8 ottobre alle ore 20,45, tutta la comunità in processione con fiaccole e canti accompagnerà la statua di Maria Ausiliatrice per le vie XX Aprile e via Caduti di tutte le guerre;

tutta la comunità in processione con fiaccole e canti accompagnerà la statua di Maria Ausiliatrice per le vie XX Aprile e via Caduti di tutte le guerre; Sabato 10 ottobre alle ore 21,00, risate garantite con l’allegra compagnia Parrocchiale che metterà in scena la versione dialettale di Cenerentola;

risate garantite con l’allegra compagnia Parrocchiale che metterà in scena la versione dialettale di Cenerentola; Domenica 11 ottobre alle ore 11,00, il programma religioso si concluderà con la S. Messa solenne e con l’ affidamento a Maria Auliatrice di tutto il paese.

Sempre domenica, a partire dalle ore 16,30, si balla con la musica dell’orchestra romagnola “Patrizia Ceccarelli”.

E ancora: pacchi a sorpresa, giochi per bambini e adulti, mercatino della Caritas, una ricca sottoscrizione a premi, e uno stand stand gastronomico con tante, tantissime proposte romagnole e marinare.

Non manca nulla perché la festa sia festa vera, e anche l’occasione per riscoprire il senso di comunità della frazione!