Cultura

Villalta, comunità parrocchiale in festa: il programma

Giulia Zannetti6 Ottobre 2026
cesenatico villalta

Un appuntamento storico

La comunità parrocchiale di Villalta è in festa. Una festa di ringraziamento voluta, fin dai primi anni sessanta, dall’allora parroco  Don Luigi Forlesi  e che oggi come allora, chiama la comunità  a stare insieme per pregare, condividere, divertirsi.

festa parrocchiale di Villalta - programma ricreativo

Il calendario eventi

  • Mercoledì 7 ottobre alle ore 20,45 incontro unitario di catechesi guidata da Don Patrik , parroco di Diegaro, sul tema “Io sono il buon Pastore”- la bellezza, la bontà e la Misericordia di Gesù;
  • Giovedì 8 ottobre alle ore 20,45, tutta la comunità in processione con fiaccole e canti accompagnerà  la statua di Maria Ausiliatrice per le  vie XX Aprile e via Caduti di tutte le guerre;
  • Sabato 10  ottobre alle ore 21,00, risate garantite  con l’allegra compagnia Parrocchiale che metterà in scena  la versione dialettale di Cenerentola;
  • Domenica 11 ottobre alle ore 11,00, il programma  religioso si concluderà con la S. Messa solenne e con l’ affidamento a Maria Auliatrice di tutto il paese.

Sempre domenica, a partire dalle ore 16,30,  si balla con la musica  dell’orchestra romagnola  “Patrizia Ceccarelli”.

E ancora: pacchi a sorpresa, giochi per bambini e adulti, mercatino della Caritas, una ricca sottoscrizione a premi, e uno stand stand gastronomico con tante, tantissime proposte romagnole e marinare.

Non manca nulla perché la festa sia festa vera, e  anche l’occasione per riscoprire  il senso di comunità della frazione!

festa parrocchiale villalta - programma religioso
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