Cesena, nasce la prima “Stanza del Silenzio”: i dettagli

La novità
In una società dominata da ritmi frenetici, notifiche continue e impegni incessanti, nasce a Cesena una risposta concreta al bisogno diffuso di rallentare: la Stanza del Silenzio, un progetto ideato per restituire tempo, ascolto e serenità a chiunque ne senta il bisogno.
L’iniziativa è di Ananda Shanti, associazione senza scopo di lucro da anni attiva sul territorio per la promozione del benessere e della pace.
Situata nella sede dell’associazione in via Fra’ Michelino 38, nel centro di Cesena, la Stanza del Silenzio nasce come un vero e proprio “rifugio per l’anima”.
Info utili per accedere
- Riposo e meditazione libera: per ritrovare il ritmo del respiro in uno spazio calmo e privo di distrazioni.
- Lettura e ascolto: è possibile consultare i libri messi a disposizione nella sala oppure chiedere ai volontari le cuffie per ascoltare gli insegnamenti audio del maestro buddhista Lama Michel Rinpoche.
Sede Ananda Shanti, Via Fra’ Michelino 38, centro storico di Cesena.
Il commento della fondatrice, Sabrina Bartolomei
“Siamo sempre di corsa e molte persone non hanno mai l’opportunità o il modo di fermarsi davvero. La Stanza del Silenzio è un regalo che abbiamo voluto fare alla nostra città”, spiega la fondatrice Sabrina Bartolomei. “Il silenzio non è la semplice assenza di suoni, ma una presenza di pace interiore. Vogliamo offrire uno strumento concreto per riacquistare chiarezza, energia e benessere emotivo”.