Cesena, nasce la prima “Stanza del Silenzio”: i dettagli

La novità In una società dominata da ritmi frenetici, notifiche continue e impegni incessanti, nasce a Cesena una risposta concreta al bisogno diffuso di rallentare: la Stanza del Silenzio, un progetto ideato per restituire tempo, ascolto e serenità a chiunque ne senta il bisogno. L’iniziativa è di Ananda Shanti, associazione senza scopo di lucro da anni attiva sul territorio per la promozione del benessere e della pace.

Situata nella sede dell’associazione in via Fra’ Michelino 38, nel centro di Cesena, la Stanza del Silenzio nasce come un vero e proprio “rifugio per l’anima”.

Info utili per accedere L’accesso è gratuito e aperto a tutti ogni mercoledì dalle 14:30 alle 17, venerdì e domenica dalle 9 alle 12. Varcata la soglia, la regola è semplice: spegnere il cellulare, accomodarsi sui cuscini e lasciarsi alle spalle il rumore del mondo esterno. Oltre all’accesso libero alla sala, vengono organizzati incontri guidati dagli insegnanti dell’associazione per la pratica di Autoguarigione tantrica NgalSo, in programma ogni mercoledì alle ore 17:00 e due venerdì al mese alle ore 20:30. Cosa offre la Stanza del Silenzio: Riposo e meditazione libera: per ritrovare il ritmo del respiro in uno spazio calmo e privo di distrazioni.

Lettura e ascolto: è possibile consultare i libri messi a disposizione nella sala oppure chiedere ai volontari le cuffie per ascoltare gli insegnamenti audio del maestro buddhista Lama Michel Rinpoche. INFORMAZIONI PRATICHE E ACCESSO

Sede Ananda Shanti, Sede Ananda Shanti, Via Fra’ Michelino 38 , centro storico di Cesena. La prima visita e le 3 giornate dedicate all’apertura sono a ingresso gratuito e senza prenotazione. Per la frequentazione continuativa della sala è richiesta unicamente la tessera associativa annuale (€30). Per conoscere le date di apertura straordinaria, gli orari e il calendario dei corsi, è stato attivato un canale WhatsApp dedicato a garanzia della privacy degli iscritti (i numeri e le identità non sono visibili agli altri membri): https://whatsapp.com/channel/0029VbDEAnn1yT29kSTzjU12

Il commento della fondatrice, Sabrina Bartolomei “Siamo sempre di corsa e molte persone non hanno mai l’opportunità o il modo di fermarsi davvero. La Stanza del Silenzio è un regalo che abbiamo voluto fare alla nostra città”, spiega la fondatrice Sabrina Bartolomei. “Il silenzio non è la semplice assenza di suoni, ma una presenza di pace interiore. Vogliamo offrire uno strumento concreto per riacquistare chiarezza, energia e benessere emotivo”.

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