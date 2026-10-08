“Corpi selvaggi – Appuntamento al sole”, domenica l’incontro tra PretoArt e Nemesi

CESENATICO (FC) – Prosegue alla Sala Mostre “Il Bragozzo” di Cesenatico la personale di Fabio Pretolani, in arte PretoArt, “Corpi selvaggi – Appuntamento al sole”. La mostra, curata da Veronica Prati per ARTinprogress in collaborazione con il poeta Filippo Bassenghi, in arte Nemesi, accompagna l’esposizione con un calendario di eventi.

Domenica alle 17 è in programma un nuovo appuntamento dedicato all’incontro tra arte visiva e poesia. Nel corso della performance, Pretolani presenterà un’opera inedita della serie “La sirena dei pescatori”, realizzata appositamente per l’occasione. Sulla tela prenderà forma la nuova poesia di Nemesi, “Cesenatico un mare d’amore”, omaggio alla città e alla sua atmosfera.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino il lavoro dei due autori e il dialogo tra pittura e parola, nel contesto della mostra dedicata all’arte contemporanea e alle performance dal vivo.

La Sala Mostre “Il Bragozzo” si trova in viale Roma 112. La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.