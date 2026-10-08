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Tassa di soggiorno, a Cesenatico oltre 3,4 milioni per turismo e cultura

Anna Budini8 Ottobre 2026
spiaggia libera cesenatico

Il Comune di Cesenatico ha già definito come destinare i proventi dell’imposta di soggiorno 2026, l’importo complessivo incassato è di 3 milioni e 417mila euro, una cifra che, euro più euro meno, si era registrata anche nel 2025.

Le risorse saranno destinate ad attività legate al turismo e alla cultura, con una suddivisione tra promozione turistica, eventi, servizi di informazione, iniziative culturali e verde pubblico.

Cesenatico, come saranno investiti i proventi della tassa di soggiorno

Lo schema predisposto dal Comune indica un totale di 3.417.500 euro da impiegare per attività di turismo e cultura.

La voce più consistente riguarda il verde pubblico, alla quale sono destinati 995mila euro.

Seguono le iniziative promozionali turistiche, con 900mila euro, e i contributi a iniziative promozionali turistiche e sportive, che ammontano a 591mila euro.

tassa di soggiorno 2026

Turismo e informazione turistica

Per i servizi turistici di base, ovvero l’informazione turistica sono previsti 430mila euro.

Altri 308mila euro sono invece destinati alle iniziative promozionali culturali, mentre 78.500 euro andranno a contributi per iniziative promozionali culturali.

Eventi e Museo della Marineria

Tra le destinazioni previste figurano anche 115mila euro per eventi e promozione del Museo della Marineria, una voce specificamente legata alle attività culturali e alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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