Tassa di soggiorno, a Cesenatico oltre 3,4 milioni per turismo e cultura

Il Comune di Cesenatico ha già definito come destinare i proventi dell’imposta di soggiorno 2026, l’importo complessivo incassato è di 3 milioni e 417mila euro, una cifra che, euro più euro meno, si era registrata anche nel 2025.

Le risorse saranno destinate ad attività legate al turismo e alla cultura, con una suddivisione tra promozione turistica, eventi, servizi di informazione, iniziative culturali e verde pubblico.

Cesenatico, come saranno investiti i proventi della tassa di soggiorno

Lo schema predisposto dal Comune indica un totale di 3.417.500 euro da impiegare per attività di turismo e cultura.

La voce più consistente riguarda il verde pubblico, alla quale sono destinati 995mila euro.

Seguono le iniziative promozionali turistiche, con 900mila euro, e i contributi a iniziative promozionali turistiche e sportive, che ammontano a 591mila euro.