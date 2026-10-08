Tassa di soggiorno, a Cesenatico oltre 3,4 milioni per turismo e cultura

Il Comune di Cesenatico ha già definito come destinare i proventi dell’imposta di soggiorno 2026, l’importo complessivo incassato è di 3 milioni e 417mila euro, una cifra che, euro più euro meno, si era registrata anche nel 2025.
Le risorse saranno destinate ad attività legate al turismo e alla cultura, con una suddivisione tra promozione turistica, eventi, servizi di informazione, iniziative culturali e verde pubblico.
Cesenatico, come saranno investiti i proventi della tassa di soggiorno
Lo schema predisposto dal Comune indica un totale di 3.417.500 euro da impiegare per attività di turismo e cultura.
La voce più consistente riguarda il verde pubblico, alla quale sono destinati 995mila euro.
Seguono le iniziative promozionali turistiche, con 900mila euro, e i contributi a iniziative promozionali turistiche e sportive, che ammontano a 591mila euro.
Turismo e informazione turistica
Per i servizi turistici di base, ovvero l’informazione turistica sono previsti 430mila euro.
Altri 308mila euro sono invece destinati alle iniziative promozionali culturali, mentre 78.500 euro andranno a contributi per iniziative promozionali culturali.
Eventi e Museo della Marineria
Tra le destinazioni previste figurano anche 115mila euro per eventi e promozione del Museo della Marineria, una voce specificamente legata alle attività culturali e alla valorizzazione del patrimonio cittadino.