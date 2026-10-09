Cesenatico, sette denunce nei controlli dei carabinieri

Controlli dei carabinieri a Cesenatico, sette denunce e due segnalazioni per droga

Sette persone denunciate e due giovani segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di hashish e marijuana: è il bilancio dei controlli straordinari svolti nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico.

Le verifiche, condotte soprattutto nelle ore serali e notturne nelle aree ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le strade più frequentate, erano rivolte alla prevenzione dei reati predatori e al controllo della circolazione, con attenzione alla guida pericolosa e all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Tre automobilisti denunciati

Un automobilista è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Dopo un esito positivo al test rapido, secondo quanto riferito dai carabinieri, non avrebbe effettuato gli esami del sangue in ospedale. La patente è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura; il veicolo è stato affidato a una persona idonea alla guida.

Altri due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: l’alcoltest avrebbe rilevato valori compresi tra 2,20 e 2,40 grammi per litro, superiori alla soglia consentita. Anche in questi casi le patenti sono state ritirate e i veicoli affidati a conducenti idonei. Uno dei due è stato inoltre denunciato per minaccia a pubblico ufficiale: durante il controllo avrebbe rivolto frasi minacciose ai militari per indurli a non eseguire il test.

Furto e oggetti atti a offendere

Un uomo è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato trovato, durante una perquisizione, in possesso di bottiglie di superalcolici e generi alimentari che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, erano stati sottratti poco prima dalle pertinenze di un’abitazione privata. La merce è stata restituita al proprietario.

Tre giovani sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti a offendere. Due sono stati controllati nel centro di Cesenatico, il terzo a Gambettola. Avevano con sé, senza giustificato motivo, un coltello da cucina con lama di 25 centimetri, uno strumento metallico ritenuto idoneo all’offesa e un coltello a serramanico con lama di 30 centimetri. Gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro penale.

I due giovani segnalati alla Prefettura sono stati trovati, in luoghi di ritrovo, con modiche quantità di hashish e marijuana, sequestrate in via amministrativa.