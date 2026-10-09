Turismo, 200 visitatori alla scoperta del mondo dei pescatori

CESENATICO – Diciotto appuntamenti, 200 turisti italiani e stranieri e nove strutture ricettive coinvolte. Sono i numeri della terza stagione di Explore the Fisherman’s World, l’itinerario organizzato dal Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori della Cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico. Dal 29 maggio al 25 settembre, il percorso ha accompagnato i visitatori alla scoperta della città e della sua tradizione marinara.

Pensata soprattutto per gli ospiti delle strutture ricettive del Consorzio Bellavita Cesenatico, l’iniziativa ha proposto un modo diverso di conoscere la città, oltre la tradizionale offerta balneare, mettendo al centro cultura, tradizioni e identità del territorio.

Cesenatico vista attraverso gli occhi dei pescatori

Una mattinata a settimana, insieme a un pescatore, per osservare Cesenatico dal punto di vista di chi vive il mare ogni giorno. L’itinerario si è snodato dal porto canale di Ponente al Mercato Ittico, passando per il Tunnel delle Reti, fino al Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori.

Ogni tappa ha offerto l’occasione per raccontare la storia della marineria cittadina, il lavoro dei pescatori e le tradizioni legate al mare. Un’esperienza diretta, pensata per mettere i turisti in contatto con una parte importante dell’identità di Cesenatico.

Duecento turisti in 18 appuntamenti

Tra il 29 maggio e il 25 settembre sono stati 200 i turisti che hanno preso parte ai 18 appuntamenti. I visitatori sono arrivati da diverse regioni italiane, in particolare Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio, e dall’estero, con presenze dalla Germania e dal Belgio.

Hanno aderito nove strutture alberghiere, offrendo ai propri ospiti un’occasione in più per conoscere Cesenatico attraverso la sua tradizione marinara e il mondo della pesca.

Il 29 luglio la giornata più partecipata

L’appuntamento con più presenze è stato quello del 29 luglio, quando hanno partecipato 29 turisti. Un risultato che segnala l’interesse per una proposta capace di raccontare il territorio attraverso la sua storia e il coinvolgimento di chi continua a viverla ogni giorno.

Tradizione e cultura oltre la spiaggia

Il bilancio della stagione conferma una proposta turistica che affianca alla spiaggia e al mare la cultura e le tradizioni locali. Con Explore the Fisherman’s World, i visitatori hanno potuto avvicinarsi alla pesca e alla storia della marineria cittadina, seguendo luoghi e racconti che appartengono all’identità di Cesenatico.