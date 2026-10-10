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A14, in programma chiusure notture. I percorsi consigliati

Giulia Zannetti10 Ottobre 2026

Le chiusure

Previste chiusure notturne nelle notti di lunedì 12 e martedì 13 ottobre dalle 21 alle 5, in A 14 nel tratto compreso tra Forlì e Cesena nord direzione Ancona.

Durante i lavori di pavimentazione non sarà raggiungibile l’area di servizio “Bevano Ovest” .

I percorsi consigliati

Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Forlì e seguire la viabilità ordinaria: rotatoria La Piè, viale della Costituzione, Tangenziale est SS727 bis, SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45), con rientro in A14 alla stazione di Cesena nord.

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