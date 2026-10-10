A14, in programma chiusure notture. I percorsi consigliati

Le chiusure
Previste chiusure notturne nelle notti di lunedì 12 e martedì 13 ottobre dalle 21 alle 5, in A 14 nel tratto compreso tra Forlì e Cesena nord direzione Ancona.
Durante i lavori di pavimentazione non sarà raggiungibile l’area di servizio “Bevano Ovest” .
I percorsi consigliati
Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Forlì e seguire la viabilità ordinaria: rotatoria La Piè, viale della Costituzione, Tangenziale est SS727 bis, SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45), con rientro in A14 alla stazione di Cesena nord.