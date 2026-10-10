Addio a Graziano Manzelli, storico gestore del Bagno Luna

Addio a Graziano Manzelli, pioniere dell’accoglienza a Cesenatico

Cesenatico piange la scomparsa di Graziano Manzelli, figura storica e volto amato del turismo balneare locale. Per anni è stato lo storico gestore del Bagno Luna, noto stabilimento balneare della zona di Ponente ceduto qualche anno fa. Considerato uno dei capostipiti del settore ricettivo della cittadina romagnola, Manzelli ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per generazioni di turisti e residenti. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per l’intera città e in particolare per la zona di Ponente, di cui il Bagno Luna costituisce uno dei simboli storici della spiaggia.

Il ricordo di un protagonista della riviera

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città e sui social media, suscitando profondo cordoglio tra cittadini e colleghi. Con la sua dedizione e il suo lavoro, Graziano Manzelli ha contribuito a far crescere il modello di accoglienza romagnolo, lasciando un ricordo indelebile in chiunque lo abbia conosciuto.

Martedì le esequie alla chiesa di Santa Maria Goretti

I funerali avranno luogo martedì 13 ottobre. La partenza del corteo funebre è programmata per le ore 09:30 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Cesenatico.

La Santa Messa sarà celebrata presso la chiesa di Santa Maria Goretti, nella zona Madonnina di Cesenatico, dove la comunità potrà dare l’ultimo saluto a una figura simbolo del territorio.