Colonia AGIP a Cesenatico: il capolavoro del razionalismo Italiano del 1938

La colonia AGIP di Cesenatico: analisi architettonica, poetica lecorbusieriana e matrice palladiana

1. Inquadramento storico-urbanistico e committenza industriale

La Colonia Marina AGIP di Cesenatico, sita al civico 121 di Viale Giovanni Carducci, rappresenta uno degli esiti più emblematici del Razionalismo italiano degli anni Trenta e un modello fondamentale della tipologia edilizia socio-assistenziale per l’infanzia. L’opera nacque all’interno del programma di welfare e paternalismo industriale promosso dall’Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP). Fu voluta e seguita con encomiabile rigore sin dalla fase ideativa dall’onorevole Umberto Puppini, allora presidente dell’azienda statale e già preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, il quale affidò l’incarico professionale all’architetto bolognese Giuseppe Vaccaro.

Costruita tra l’agosto del 1937 e il luglio del 1938 su un lotto di 51.300 metri quadri, con una superficie coperta di 4.000 metri quadri e una capacità ricettiva originaria di 480 posti letto articolati su cinque livelli, la colonia fu inizialmente intitolata a Sandro Italico Mussolini, nipote del duce e figlio di Arnaldo, deceduto nel 1930 a soli vent’anni per leucemia. La scelta della localizzazione sul litorale romagnolo rispondeva alle direttive di valorizzazione della costa; una consolidata tradizione orale locale riporta che la mancata partecipazione del duce alla cerimonia inaugurale — presenziata in sua vece da Donna Rachele — fosse legata al dolore per la scomparsa del nipote, ammalatosi secondo le cronache popolari proprio durante un precedente soggiorno a Cesenatico.

Parametro Progettuale Dettaglio Tecnico-Quantitativo Localizzazione Viale G. Carducci 121, Cesenatico (FC) Cronologia Cantiere Agosto 1937 – Luglio 1938 Progettista Giuseppe Vaccaro (1896-1970) Committente AGIP (Presidenza On. Umberto Puppini) Superficie del Lotto 51.300 m² Superficie Coperta 4.000 m² Dimensioni Blocco Principale 270 m (lunghezza) × 80 m (larghezza) Capacità e Sviluppo 480 posti letto su 5 livelli edilizi

2. La poetica del luogo astratto e l’adesione al razionalismo lecorbusieriano

L’intervento di Giuseppe Vaccaro si colloca in posizione di netto distacco rispetto alla retorica monumentale e all’eclettismo accademico stilato dall’ambiente piacentiniano nei medesimi anni. Come evidenziato dalla storiografia critica e dalle analisi storiografiche dedicate alla colonia, Vaccaro affrontò il cantiere di Cesenatico giungendovi «senza peso di libri e senza presunzione di sogni inutili», ossia svincolato dai dogmatisms teorici e dai centri del dibattito politico-culturale di regime.

L’edificio si insedia in un contesto territoriale privo di preesistenze e marcature urbane, definito unicamente dalla presenza tripartita della strada litoranea, della linea di battigia e del mare. In questo “luogo astratto, scontornato dalla luce del sole, a confine tra la terra e il mare e dominato dalla linea dell’orizzonte”, l’architetto rifiuta la monumentalià celebrativa per adottare integralmente la sintassi formale lecorbusieriana. La composizione è strutturata su rigide linee orizzontali che dialogano direttamente con la pianura padana e con il profilo marino, rinunciando a qualsiasi emergenza verticale di sapore torreggiante.