Colonia AGIP a Cesenatico: il capolavoro del razionalismo Italiano del 1938

La colonia AGIP di Cesenatico: analisi architettonica, poetica lecorbusieriana e matrice palladiana
1. Inquadramento storico-urbanistico e committenza industriale
La Colonia Marina AGIP di Cesenatico, sita al civico 121 di Viale Giovanni Carducci, rappresenta uno degli esiti più emblematici del Razionalismo italiano degli anni Trenta e un modello fondamentale della tipologia edilizia socio-assistenziale per l’infanzia. L’opera nacque all’interno del programma di welfare e paternalismo industriale promosso dall’Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP). Fu voluta e seguita con encomiabile rigore sin dalla fase ideativa dall’onorevole Umberto Puppini, allora presidente dell’azienda statale e già preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, il quale affidò l’incarico professionale all’architetto bolognese Giuseppe Vaccaro.
Costruita tra l’agosto del 1937 e il luglio del 1938 su un lotto di 51.300 metri quadri, con una superficie coperta di 4.000 metri quadri e una capacità ricettiva originaria di 480 posti letto articolati su cinque livelli, la colonia fu inizialmente intitolata a Sandro Italico Mussolini, nipote del duce e figlio di Arnaldo, deceduto nel 1930 a soli vent’anni per leucemia. La scelta della localizzazione sul litorale romagnolo rispondeva alle direttive di valorizzazione della costa; una consolidata tradizione orale locale riporta che la mancata partecipazione del duce alla cerimonia inaugurale — presenziata in sua vece da Donna Rachele — fosse legata al dolore per la scomparsa del nipote, ammalatosi secondo le cronache popolari proprio durante un precedente soggiorno a Cesenatico.
|Parametro Progettuale
|Dettaglio Tecnico-Quantitativo
|Localizzazione
|Viale G. Carducci 121, Cesenatico (FC)
|Cronologia Cantiere
|Agosto 1937 – Luglio 1938
|Progettista
|Giuseppe Vaccaro (1896-1970)
|Committente
|AGIP (Presidenza On. Umberto Puppini)
|Superficie del Lotto
|51.300 m²
|Superficie Coperta
|4.000 m²
|Dimensioni Blocco Principale
|270 m (lunghezza) × 80 m (larghezza)
|Capacità e Sviluppo
|480 posti letto su 5 livelli edilizi
2. La poetica del luogo astratto e l’adesione al razionalismo lecorbusieriano
L’intervento di Giuseppe Vaccaro si colloca in posizione di netto distacco rispetto alla retorica monumentale e all’eclettismo accademico stilato dall’ambiente piacentiniano nei medesimi anni. Come evidenziato dalla storiografia critica e dalle analisi storiografiche dedicate alla colonia, Vaccaro affrontò il cantiere di Cesenatico giungendovi «senza peso di libri e senza presunzione di sogni inutili», ossia svincolato dai dogmatisms teorici e dai centri del dibattito politico-culturale di regime.
L’edificio si insedia in un contesto territoriale privo di preesistenze e marcature urbane, definito unicamente dalla presenza tripartita della strada litoranea, della linea di battigia e del mare. In questo “luogo astratto, scontornato dalla luce del sole, a confine tra la terra e il mare e dominato dalla linea dell’orizzonte”, l’architetto rifiuta la monumentalià celebrativa per adottare integralmente la sintassi formale lecorbusieriana. La composizione è strutturata su rigide linee orizzontali che dialogano direttamente con la pianura padana e con il profilo marino, rinunciando a qualsiasi emergenza verticale di sapore torreggiante.
3. Morfologia, impianto simmetrico e matrice palladiana
Nonostante l’adesione all’avanguardia razionalista, l’impianto planimetrico rivela un raffinato legame con la tradizione classica italiana, esplicitato da una rigorosa simmetria distributiva che rimanda chiaramente agli schemi tipologici delle ville palladiane.
L’organizzazione funzionale si sviluppa attorno a un asse centrale di simmetria:
- Sviluppo del blocco principale: Il corpo alto dei dormitori si presenta come un parallelepipedo puro, esteso in lunghezza. All’interno di questa stecca, le funzioni sono ripartite in modo speculare lungo l’asse longitudinale, assegnando l’ala sinistra alle sezioni femminili e l’ala destra a quelle maschili.
- Corpi bassi e padiglioni di servizio: Ortogonali al viale litoraneo si innestano due corpi bassi porticati destinati all’accettazione dei piccoli ospiti, all’alloggio del custode e alle residenze del personale di servizio e sanitario.
- Articolazione delle attività collettive: Ai piedi dello sviluppo principale si colloca il corpo a corte destinato al refettorio, raccordato funzionalmente alle cucine e ai servizi generali, mentre lunghi portici-passerella raccordano i diversi volumi garantendo percorsi coperti e protetti.
4. Trasparenza spaziale, permeabilità visiva e ingegneria del microclima
Un principio cardine del progetto di Vaccaro risiede nella costante permeabilità visiva tra il mare e il retrostante paesaggio agricolo. I vasti loggiati aperti su entrambi i lati al piano terreno consentono allo sguardo di attraversare completamente l’edificio, stabilendo un dialogo continuo tra la costa e la campagna.
Per garantire le ideali condizioni igienico-sanitarie ed elioterapiche formulate dai manuali dell’epoca, l’involucro edilizio è stato concepito come uno specifico dispositivo di controllo microclimatico e luminoso, differenziato a seconda dell’esposizione solare:
- Prospetto orientato a mare: Le grandi finestre continue (fenêtres en longueur) delle camerate sono dotate di vetrate panoramiche trasparenti nella fascia inferiore per garantire ai bambini la vista del mare anche da sdraiati. La parte superiore adotta serramenti in vetro traslucido di tipo Termolux apribili a ribalta, idonei a diffondere la luce solare radente senza provocare abbagliamento.
- Prospetto orientato a monte: Esposto a una radiazione solare pomeridiana più intensa, il fronte monte presenta vetrate trasparenti inferiori protette da tende tessili esterne. La sezione superiore è schermata da una griglia fissa in cemento bianco che riveste interamente una persiana regolabile dotata di alette orientabili in masonite.
- Sistemi di oscuramento interni: Ad integrazione dei dispositivi di facciata, lungo le vetrate panoramiche di entrambi i fronti sono installate tende avvolgibili oscuranti interne per consentire il riposo pomeridiano dei ricoverati.
5. Tecnica costruttiva, materiali e ricezione critica
Sotto il profilo strutturale, l’edificio è sostenuto da una maglia a gabbia in cemento armato, con la disposizione dei pilastri arretrata o integrata lungo il perimetro per non interrompere la continuità delle bucature. Il volume dei dormitori si solleva da terra mediante un doppio ordine di pilotis alti due piani, intercalati da vetrate continue nel basamento. Questo marcato svuotamento strutturale conferisce alla massa orizzontale un’eccezionale sensazione di sospensione dal suolo, al point che la pubblicistica architettonica contemporanea descrisse l’opera sottolineando come l’edificio «sembrasse volare».
A differenza di altre realizzazioni del periodo fascista caratterizzate da costosi rivestimenti lapidei, Vaccaro optò per un essenziale rivestimento in lastre di cemento bianco, esaltando la purezza stereometrica dei volumi. Nel 1943, sulla rivista Stile, Gio Ponti espresse una celebre valutazione critica, definendo la Colonia AGIP «una vera, felice, indiscutibile, architettura moderna», lodando la sintonia tra il rigore formale e la funzione sociale dell’opera. La limpidezza geometrica del complesso è stata successivamente documentata da eminenti fotografi di architettura, tra cui Gabriele Basilico e Julian Weyer.
6. Evoluzione storica, vocazione sociale e stato di conservazione attuale
Durante la seconda guerra mondiale l’edificio sospese la funzione elioterapica e venne adibito a ospedale militare; tra i ricoverati figurò anche l’architetto Giuseppe Terragni, segnato dai traumi della campagna di Russia. Successivamente l’immobile subì le occupazioni delle truppe tedesche e dei contingenti alleati.
Nel secondo dopoguerra, rimossa la titolazione di regime, l’AGIP ripristinò le colonie estive e la struttura sviluppò una spiccata vocazione sociale:
- Nel 1951 accolse centinaia di famiglie e bambini rimasti sfollati a seguito dell’alluvione del Polesine.
- Nel 1986 offrì soggiorno e cure ai ragazzi provenienti dalle aree contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl.
- Nel 2020, in occasione della tappa Cesenatico-Cesenatico del Giro d’Italia, i locali della colonia sono stati riutilizzati come sede della sala stampa ufficiale dell’evento sportivo.
Sotto il profilo della conservazione materiale, l’immobile si presenta attualmente alterato in alcune sue parti fondamentali. Interventi successivi hanno tamponato impropriamente varie campate dei porticati al piano terreno e realizzato coperture arbitrarie su spazi precedentemente aperti, compromettendo la trasparenza mare-campagna e la leggerezza strutturale originariamente concepite da Giuseppe Vaccaro.
articolo precedente: Il Teatro Comunale
Fonti:
- Stefano Pivato, Andare per colonie estive, 2023
- Gianni Biondillo, La costruzione del potere, 2025
- Gino Cervi, Ho fatto un Giro. Diario di una corsa fuori stagione, 2021
- Sofia Nannini, The Colonia Marina “Sandro Mussolini” (AGIP), Cesenatico (1936–38): Anti-monumental modernism in Romagna, 2021
- Fernanda De Maio, Michela Maguolo (a cura di), La Rivista di Engramma, n. 169: EniWay, 2019
- Martin Drouin, Anne Richard-Bazire (a cura di), La sélection patrimoniale, 2019
- Università degli Studi di Palermo (Tesi di Dottorato), Il restauro del moderno. La colonia marina “XXVIII Ottobre” per i figli degli italiani all’estero a Cattolica, 2011
- Ulisse Tramonti “Itinerari d’architettura contemporanea”, Alinari
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E. Pitzalis, Opere dal 1935 al 1942, “Edilizia popolare” 243 (1996), numero monografico dedicato a Giuseppe Vaccaro. Barazzetta 2015
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G. Barazzetta, Imprese e paese, in A. Ferlenga, M. Biraghi, Comunità Italia. Architettura/Città/Paesaggio 1945 – 2000, Cinisello Balsamo 2015.
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M. Savorra, Architetture aziendali, in A. Ferlenga, M. Biraghi, Comunità Italia. Architettura/Città/Paesaggio 1945 – 2000, Cinisello Balsamo 2015.
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A. Ferlenga, M. Biraghi, Comunità Italia. Architettura/Città/Paesaggio 1945 – 2000, Cinisello Balsamo 2015
- Fernanda De Maio, Da Agip a Eni. Prove tecniche di convivenza nel XX secolo, “La Rivista di Engramma” n. 169, ottobre 2019, pp. 19-26