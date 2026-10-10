Il cordoglio del sindaco Gozzoli per la morte dell’EX Prefetto Argentieri

Cesenatico piange Rinaldo Argentieri, il cordoglio del sindaco Matteo Gozzoli

La scomparsa di Rinaldo Argentieri, ex prefetto di Forlì-Cesena, ha suscitato cordoglio anche a Cesenatico. Il sindaco Matteo Gozzoli ha affidato ai social un messaggio di condoglianze, ricordando la collaborazione avuta negli ultimi anni con il rappresentante del Governo sul territorio.

«Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del Prefetto Rinaldo Argentieri. È stato in questi anni una presenza professionale e disponibile, e tante volte ci siamo trovati insieme a collaborare per Cesenatico e tutto il nostro territorio», ha scritto Gozzoli.

Argentieri, 67 anni, era originario di Chieti ed era alla guida della Prefettura di Forlì-Cesena dall’ottobre 2023. Aveva lasciato ufficialmente l’incarico il primo settembre scorso, con il pensionamento, dopo aver affrontato una lunga malattia. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di prefetto a Matera e Ferrara.