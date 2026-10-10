Vespucci a Ravenna: come prenotare le visite e gli eventi dal 14 al 18 ottobre

La Nave Amerigo Vespucci arriva a Marina di Ravenna dal 14 al 18 ottobre, con un programma di visite ed eventi aperti al pubblico. L’iniziativa rende omaggio a Ravenna, scelta come Capitale italiana del mare 2026. L’imbarcazione sarà ormeggiata alla banchina di via della Foca Monica, dove cittadini e visitatori potranno partecipare alle attività organizzate per l’occasione.

Visite a bordo della Nave Vespucci: come prenotare

Le visite alla Nave Amerigo Vespucci saranno accessibili su prenotazione. La gestione delle prenotazioni è affidata a Ravenna Incoming e le disponibilità saranno consultabili a partire dalle ore 18 di domenica 11 ottobre.

Per prenotare è possibile consultare il sito Visit Ravenna, nella sezione dedicata alla Nave Amerigo Vespucci.

Il concerto della Fanfara al Teatro Alighieri

Tra gli appuntamenti in programma c’è anche il concerto della Fanfara al Teatro Alighieri, previsto per venerdì 16 ottobre. L’evento sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, previa prenotazione.

Le prenotazioni saranno gestite dal Teatro Alighieri e apriranno alle ore 10 di domenica 11 ottobre attraverso la piattaforma Vivaticket.

Faro di Marina di Ravenna: visite gratuite

L’arrivo della Vespucci sarà anche l’occasione per visitare gratuitamente il faro di Marina di Ravenna. Le visite saranno organizzate su prenotazione, con la gestione affidata alla Pro Loco di Marina di Ravenna.

Le prenotazioni apriranno alle ore 11 di domenica 11 ottobre sul sito marinadiravenna.org.

Museo delle attività subacquee: visite guidate

Il programma comprende anche visite guidate al Museo delle attività subacquee, dedicato alla storia e alle attività legate al mondo sommerso.

Per questa iniziativa le prenotazioni sono già attive sul portale Visit Ravenna, nella sezione dedicata alla visita al museo.

A Marina di Ravenna apre il Villaggio Capitale del mare

Dal 14 ottobre, l’area antistante l’attracco della Nave Vespucci ospiterà il Villaggio Ravenna – Capitale del mare, uno spazio dedicato ai soggetti che hanno contribuito al riconoscimento ottenuto dalla città.

Il villaggio accoglierà gli stand dei partecipanti al Tavolo Mare, con l’obiettivo di valorizzare le realtà e le attività che hanno sostenuto Ravenna nel percorso verso il titolo di Capitale italiana del mare 2026.