Walk for Palestine, camminata solidale per la Palestina: tutte le info

L’appuntamento
E’ in programma per domenica 25 ottobre a Forlì, “Walk for Palestine”, camminata solidale per la Palestina.
Ritrovo e partenza sono fissati alle ore 9:00 ai Giardini San Domenico a Forlì con arrivo al Parco della Pace: durata del percorso 3 km circa.
Attività e testimonianze
Attraverseremo le strade cittadine insieme, con la volontà di non far cadere il silenzio sul genocidio a Gaza, sulle oltre 73.000 persone palestinesi uccise in soli tre anni, sulle bombe che continuano ad essere lanciate sulla popolazione civile, sulla violenza dei coloni che strappano terre al popolo palestinese.
Nel corso della Camminata ci saranno attività e testimonianze sulla Palestina.
Sarà inoltre possibile, per chi vorrà e potrà, partecipare alla raccolta fondi a sostegno di progetti solidali.
Tante le realtà che parteciperanno.
L’evento è libero e non serve iscrizione.
Partecipa anche tu!
Per informazioni
(solo messaggi Whatsapp)
Tel. 320 473 4918; Tel. 375 549 6314; Tel. 347 470 9226