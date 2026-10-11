Valverde Calcio, prima vittoria in campionato

Prima vittoria stagionale in campionato per il Valverde Calcio di Mister Ispani, che ha superato in rimonta il Junior Cervia in trasferta. Una partita che ha visto andare a segno Armenise, Samuele Menghi e Kaiser, protagonista di un ritorno al gol particolarmente significativo dopo quasi due anni di stop per infortunio.

Armenise e Menghi firmano la rimonta

Il Valverde Calcio è passato in svantaggio dopo solo 10’ con il gol di Landini. La squadra ospite non si è però demoralizzata e a 8’ dalla fine del primo tempo ha trovato la via del gol con Armenise, servito da Velella e dopo una splendida azione in solitaria di Elia Faini. Nel secondo tempo a ribaltare il risultato ci ha pensato al 24’ l’ex Samuele Menghi, autore di un bella rasoiata di mancino su assist di Bagli. A chiudere i giochi ci ha pensato 6’ dopo Kaiser su assist di Armenise, migliore in campo.

Kaiser torna al gol dopo quasi due anni

Tra i protagonisti della giornata c’è anche Kaiser, che ha completato il tabellino dei marcatori. Per lui il gol ha un significato speciale: arriva dopo quasi due anni lontano dal campo a causa della rottura del legamento crociato, del menisco e del collaterale.

Un ritorno al gol che accompagna la prima vittoria in campionato del Valverde, in una giornata importante anche sul piano personale per il giocatore.

Sabato 17 ottobre la sfida con l’Aurora

Il Valverde Calcio tornerà in campo sabato 17 ottobre per la prossima giornata di campionato. La squadra giocherà in casa contro l’Aurora, con l’obiettivo di dare continuità al risultato ottenuto contro il Junior Cervia.