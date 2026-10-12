Menopausa, nuovo ambulatorio all’ospedale Bufalini di Cesena

Menopausa, al Bufalini di Cesena apre un nuovo ambulatorio dedicato alle donne tra 45 e 65 anni

Dal 14 ottobre sarà attivo all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena un nuovo ambulatorio dedicato alle donne tra i 45 e i 65 anni che presentano disturbi o problematiche legate alla menopausa.

Il servizio sarà inserito nell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia e offrirà un percorso di valutazione clinica personalizzato. L’obiettivo è affrontare i sintomi della menopausa con un’attenzione specifica alle esigenze di ogni paziente, superando l’idea che i disturbi legati a questa fase della vita debbano essere semplicemente sopportati.

L’attività prevede un colloquio clinico e una visita ginecologica. Quando necessario, sarà effettuata anche un’ecografia ginecologica. Al termine della valutazione, le pazienti riceveranno indicazioni personalizzate in base alle problematiche riscontrate.

Le prestazioni saranno soggette al pagamento del ticket secondo la normativa vigente.

Come prenotare l’ambulatorio menopausa al Bufalini

Per accedere al servizio è necessaria l’impegnativa del medico. La prenotazione può essere effettuata direttamente alla Segreteria di Ginecologia dell’ospedale Bufalini.

È possibile telefonare al numero 0547 394572, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, oppure scrivere all’indirizzo e-mail segr.ginecologiaostetricia.ce@auslromagna.it