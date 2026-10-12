Amerigo Vespucci, visite esaurite: come vederla da vicino

Amerigo Vespucci, posti esauriti per le visite. Il sindaco: «Un percorso per vederla da vicino»

Chi non è riuscito a prenotare la visita a bordo dell’Amerigo Vespucci potrà comunque ammirare la nave da vicino. Il sindaco lo ha annunciato attraverso i social, spiegando che è stato organizzato un percorso lungo la banchina per consentire al pubblico di osservare il veliero a pochi metri di distanza.

«Per tutte e tutti coloro che non sono riusciti a prenotare la visita a bordo della Vespucci – ha spiegato il sindaco – abbiamo organizzato un percorso per poter camminare a fianco della banchina e vederla a distanza di pochi metri».

Le prenotazioni per salire a bordo erano andate esaurite. Nel pomeriggio risultavano già terminati anche i posti disponibili per visitare il faro di Marina, il Museo delle Attività Subacquee e assistere al concerto della Fanfara al Teatro Alighieri.

Il percorso lungo la banchina offrirà quindi un’alternativa a chi non è riuscito a ottenere un posto per la visita a bordo del celebre veliero della Marina Militare.