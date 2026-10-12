Carabinieri, nove denunce e tre segnalazioni: il resoconto del fine settimana

Controlli straordinari
Durante lo scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, finalizzato al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose, al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti e al degrado urbano. Il servizio, attuato in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si è concluso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di nove persone.
Il resoconto
L’attività straordinaria ha rilevato quanto segue:
- un automobilista per “rifiuto di sottoporsi all’accertamento di sostanze stupefacenti” poiché, sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di alterazione e risultato positivo al test preliminare antidroga, si rifiutava di sottoporsi all’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti presso una struttura sanitaria. Poiché trovato anche in possesso di circa 7 grammi di hashish, la patente di guida è stata ritirata, il veicolo affidato a persona idonea alla guida e il giovane segnalato alla locale alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti;
- due ulteriori automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcoolica” poiché, alla guida delle proprie vetture, sono risultati con un tasso alcolemico compreso tra 1,03 e 2,01 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate e i veicoli affidati a persone idonee alla guida;
- un cittadino straniero per “falsità materiale commessa dal privato” poiché, alla guida di un autocarro, esibiva una patente di guida straniera poi accertata essere contraffatta. Il documento è stato sequestrato penalmente e al soggetto è stata contesta la guida senza patente;
- un giovane per “porto di armi od oggetti atti a offendere” poiché, durante i controlli in aree sensibili del territorio, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso con lama in acciaio di medie dimensioni, sottoposto a sequestrato penale;
- una donna per “indebito utilizzo di carte di credito” e “ricettazione” poiché, presso un esercizio commerciale del centro, ha effettuato pagamenti con una carta di credito risultata rubata. Durante il controllo veniva trovata in possesso di indumenti, anch’essi provento di furto, restituiti poi al legittimo proprietario;
- tre cittadini stranieri per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale” poiché, durante un controllo nelle aree di ritrovo del centro, sono risultati sprovvisti di documento valido per il soggiorno sul territorio nazionale. Uno dei tre è stato anche denunciato per “ricettazione” poiché trovato in possesso di una carta abilitata al rifornimento di carburante, intestata a un’azienda privata della zona, oggetto di furto (sequestrata).
Nel corso di tali controlli, oltre all’automobilista indicato, sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, anche due giovanissimi che, controllati in luoghi di ritrovo, erano in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, sequestrate amministrativamente.