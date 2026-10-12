Carabinieri, nove denunce e tre segnalazioni: il resoconto del fine settimana

Controlli straordinari

Durante lo scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, finalizzato al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose, al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti e al degrado urbano. Il servizio, attuato in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si è concluso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di nove persone.