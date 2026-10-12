Cesenatico, demolito il ponte di via Fenili: nuovo ponte nel 2027

Cesenatico, demolito il ponte di via Fenili: il nuovo sarà pronto entro maggio 2027

Investimento da 770mila euro per sostituire il vecchio Ponte Bailey. La nuova struttura avrà due corsie di marcia e un percorso ciclopedonale sul lato Rimini.

Il vecchio ponte di via Fenili non c’è più. Nei giorni scorsi si sono concluse le operazioni di demolizione della struttura in acciaio, presente da oltre 80 anni e ormai in condizioni statiche precarie. Adesso il cantiere entra nella fase di ricostruzione, con un investimento complessivo di 770mila euro.

I lavori sono affidati alla ditta Zini Elio – Impresa di Costruzioni di Bologna. La conclusione dell’intervento è prevista per maggio 2027, termine entro il quale resterà chiusa al traffico la strada in entrambi i sensi di marcia.

Un nuovo ponte a doppio senso di marcia

Il progetto porta la firma dell’ingegnere cesenate Luigi Battistini e prevede la realizzazione di una struttura con travi prefabbricate, parapetti in corten e fondazioni su pali trivellati.

Il nuovo ponte sostituirà il vecchio Ponte Bailey, che non risponde più alle attuali esigenze di sicurezza e di portata dei veicoli che lo attraversano quotidianamente.

La nuova infrastruttura sarà a doppio senso di marcia e avrà anche una corsia ciclopedonale sul lato Rimini. L’intervento comprende inoltre la sistemazione degli argini del canale consorziale Rigoncello e la risagomatura del manufatto, con l’obiettivo di garantire una maggiore portata d’acqua. I lavori sono realizzati in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Romagna, ente gestore dei canali.

Viabilità interrotta fino a maggio 2027

Per consentire lo svolgimento del cantiere, il traffico in via Fenili resterà interrotto in entrambe le direzioni fino a maggio 2027, secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il nuovo ponte consentirà di superare le criticità della vecchia struttura e introdurrà un collegamento ciclopedonale dedicato, accanto alle due corsie per i veicoli.