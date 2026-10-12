Cesenatico, ad aprile 2027 arrivano le Convittiadi: una settimana di sport per ragazzi da tutta Italia

Cesenatico ospita le Convittiadi 2027: una settimana di sport per studenti da tutta Italia

Dall’11 al 18 aprile 2027 Eurocamp ospiterà le Convittiadi, le Olimpiadi nazionali degli istituti educativi statali italiani. Attesi a Cesenatico studenti provenienti da diverse regioni italiane per una settimana dedicata allo sport.

L’organizzazione è affidata al Convitto nazionale Rinaldo Corso di Correggio, che ha chiesto la collaborazione del Comune di Cesenatico per realizzare la manifestazione.

L’evento si svolgerà in primavera, un periodo utile per richiamare visitatori in città prima dell’inizio della stagione turistica estiva. Il programma prevede anche momenti negli spazi cittadini: il Comune metterà a disposizione piazza Spose dei Marinai e garantirà l’ingresso gratuito al Museo della Marineria per tutti i partecipanti.

La Giunta comunale ha approvato il patrocinio e un contributo di 1.500 euro per concorrere alle spese organizzative e di ospitalità.