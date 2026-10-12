Incidenti a Savignano e Borghi: scontro auto-moto e camion ribaltato

Due incidenti stradali nel pomeriggio di oggi (lunedì 12 ottobre) nel Rubicone. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Forlì-Cesena sono intervenuti prima a Savignano sul Rubicone, per uno scontro tra un’auto e una moto, e successivamente a Borghi, dove un camion carico di macerie si è ribaltato all’interno di una rotonda.

Savignano, scontro tra un’auto e una moto in via Cagnona Nuova

Il primo intervento è scattato alle 16.30 in via Cagnona Nuova, a Savignano sul Rubicone. Per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Presenti anche i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte e la Polizia Locale, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Borghi, camion carico di macerie si ribalta in una rotonda

Poco dopo, alle 17.20, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio comunale di Borghi, lungo via Provinciale Uso, dove un camion che trasportava macerie si è ribaltato mentre percorreva una rotonda.

I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e il mezzo pesante. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e i carabinieri, impegnati nella gestione dell’emergenza e della viabilità.