Libermoto Fest 2026, oltre 100 motociclisti a Bagno di Romagna

Libermoto Fest 2026, oltre cento motociclisti a Bagno di Romagna per scoprire la Romagna su due ruote

Quattro giorni tra Appennino, Foreste Casentinesi e borghi del territorio. L’iniziativa ha presentato gli itinerari di Romagna Motorcycle e il programma dei viaggi per il 2027.

Oltre cento motociclisti provenienti da tutta Italia hanno raggiunto Bagno di Romagna per partecipare al Libermoto Fest 2026, l’incontro annuale dedicato ai viaggi in moto organizzato dall’omonimo tour operator. L’evento si è svolto dall’8 all’11 ottobre e ha scelto per la prima volta la località termale dell’Appennino cesenate come base per esplorare il territorio romagnolo.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per presentare il programma dei viaggi del 2027 e promuovere Romagna Motorcycle, il progetto turistico dedicato a chi vuole scoprire la Romagna in sella alla propria moto.

Durante i quattro giorni, i partecipanti hanno percorso alcune delle strade più suggestive dell’Appennino Tosco-Romagnolo, attraversando le Foreste Casentinesi, i passi storici e i borghi della Valmarecchia e del Faentino. Gli itinerari sono stati curati da Emilio Salvatori e Cristina Zoli, giornalisti riminesi che seguono la progettazione e la promozione dei percorsi di Romagna Motorcycle.

L’esperienza ha unito la guida alla scoperta dei paesaggi, delle tradizioni e delle produzioni locali, con soste pensate per conoscere il territorio anche al di fuori delle strade percorse in moto.

Romagna Motorcycle, itinerari per il turismo su due ruote

Il progetto è promosso da Visit Romagna e propone itinerari tematici per gli appassionati di motociclismo e mototurismo, con indicazioni per organizzare soggiorni tra natura, borghi, benessere ed enogastronomia.

«Una grande occasione per far conoscere Romagna Motorcycle, il prodotto turistico nato per mettere in contatto l’offerta turistica romagnola con chi sceglie la moto per esplorare il territorio», ha dichiarato Chiara Astolfi, direttrice di Visit Romagna.

L’obiettivo è offrire ai motociclisti strumenti per pianificare viaggi durante tutto l’anno, valorizzando le strade collinari e le opportunità di visita nelle diverse stagioni.

Il Comune: «Un lavoro di squadra»

Al successo dell’iniziativa hanno contribuito Visit Romagna, il Comune di Bagno di Romagna, i borghi attraversati dagli itinerari e l’agenzia viaggi Mare Collina Tour Travel di Costa Hotels Riccione, che ha curato gli aspetti tecnici del soggiorno.

Il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore al Turismo, Mattia Lusini, hanno evidenziato le ricadute dell’evento sulla promozione turistica della località e dell’intera Romagna.

Spighi, presente anche in qualità di consigliere di Visit Romagna, ha ringraziato Francesco Masoni e Monica Dorigatti di Libermoto per aver scelto Bagno di Romagna come sede dell’incontro.