Cesenatico, appello per identificare i responsabili di un’aggressione

L’aggressione fuori da una discoteca, il branco causa 30 giorni di prognosi

Un ragazzo sarebbe stato aggredito nella notte tra l’11 e il 12 ottobre in una discoteca di Cesenatico. Secondo una segnalazione pubblicata nel gruppo Facebook “Sei di Cesenatico se…”, la vicenda sarebbe iniziata all’interno del locale e proseguita in una strada vicina, via Giambologna.

Il giovane avrebbe ricevuto una prognosi di 30 giorni al Pronto soccorso. La denuncia, riferisce l’autore del post, è stata presentata ai Carabinieri.

L’appello è rivolto a chi potrebbe aver assistito alla scena o avere informazioni utili per identificare il gruppo coinvolto, descritto nella segnalazione come composto da quattro o cinque persone. «Ogni piccola informazione» potrebbe aiutare le forze dell’ordine nelle indagini, si legge nel messaggio.

Le circostanze dell’aggressione e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate dagli investigatori. Chi dispone di elementi utili può rivolgersi direttamente ai Carabinieri.