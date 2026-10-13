Cesenatico, il punto sul lavoro: ecco quali operai specializzati sono introvabili

Lo abbiamo fatto interpellando chi quotidianamente lavora a fianco di lavoratori e imprenditori, a vario titolo.

Abbiamo pensato di allargare la riflessione su tutto quello che è il mondo del lavoro concentrandoci su Cesenatico : dalle professioni più difficili da ricercare, ai settori più ambiti, ai mestieri che stanno pian piano scomparendo…

La stagione si è conclusa, e molti lavoratori stagionali si godono il meritato riposo, altri alla ricerca di un’occupazione invernale.

Laura Navacchia, Cna Area Est Romagna

Alte professionalità, operai specializzati e (nuova) imprenditoria

“Mi è sembrato che a inizio stagione non ci fosse la solita questione in merito alla difficoltà nel trovare figure professionali da impiegare nel settore della ristorazione: sicuramente, sono per lo più persone straniere che si mettono a disposizione per questo settore” – afferma Navacchia.

“Per quanto riguarda le alte professionalità, il tema è diverso: faccio riferimento ai cantieri navali che realizzano imbarcazioni in legno. Data la difficoltà nel reclutare il personale, ogni anno facciamo un corso post diploma o laurea a cui consegue uno stage e nel 90% dei casi l’iter termina con una assunzione. Cesenatico ha, poi, il discorso delle imbarcazioni in legno dove la manodopera è inesistente: il maestro d’ ascia o il falegname, infatti, sono figure professionali oramai scomparse del tutto. Uno due cantieri associati Cna, ad esempio, ha deciso di cambiare il prodotto andando verso lo scafo in resina, proprio per ovviare alla mancanza di manovalanza. Lo stampo in resina viene realizzato a Forlì, poi segue l’allestimento”, prosegue la responsabile.

“Per quel che riguarda mestieri come l’elettricista, invece, si tratta di un’attività che ancora è sulla cresta dell’onda e gli operai specializzati passano da un’azienda all’altra. In questi casi la difficoltà, arrivati in azienda, è farli crescere professionalmente nel senso che quando i più giovani fanno lo stage, ad esempio, non possono essere portati in cantiere per via delle norme sulla sicurezza, quindi formarli fino al contratto e alla specializzazione non è sempre semplice”, continua Navacchia.

“L’altro settore che riscontriamo essere in voga, è quello dell’estetica: aprono nuovi centri piuttosto che allargare quelli già esistenti. La situazione che si rappresenta, generalmente, è questa: un dipendente che ha fatto la sua formazione all’interno di un centro, una volta che si è formato, spesso tende a volerne aprire uno proprio. Allo stesso modo vale per le parrucchiere”, conclude la responsabile CNA.